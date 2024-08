Concerto di Taylor Swift - "Giochi solo pensiero": il principale sospettato nega i piani di attentato a Vienna

Dopo il fallito attentato a un concerto della cantante statunitense Taylor Swift a Vienna, il principale sospettato, secondo il suo avvocato, nega le accuse. Il 19enne non è un follower dello Stato Islamico (IS) e non aveva intenzione di attaccare i fan della superstar statunitense, come confermato dal suo avvocato all'agenzia di stampa APA in un articolo del "Kronen Zeitung". "Era solo chiacchiera", ha detto l'avvocato Ina-Christin Stiglitz domenica in una dichiarazione all'agenzia di stampa Reuters. Il suo assistito non aveva pianificato un attacco, ha detto.

In una prima conversazione durante una visita al centro di detenzione, il 19enne ha detto che aveva costruito la bomba seguendo un "tutorial" su internet. "Ha detto che la bomba era di bassa qualità e non avrebbe funzionato", ha detto. L'aveva sperimentata e potrebbe averla testata nel bosco.

Riguardo alla detenzione di coltelli e altre armi da taglio da parte del 19enne, l'avvocato ha detto: "Li ha ordinati su Amazon perché gli piacevano". Il 19enne non è un terrorista, ma "come un bambino. Immaturi, ingenui".

Le autorità avevano inizialmente detto che il giovane aveva confessato completamente e si era vantato dei suoi piani. Ora il suo avvocato ha detto che voleva solo "essere figo".

L'avvocato contesta le accuse delle autorità

A Vienna, tre concerti della cantante pop statunitense sono stati cancellati la scorsa settimana a causa di un attentato pianificato. Le autorità hanno arrestato tre sospetti. Nella residenza del principale sospettato a Ternitz, in Bassa Austria, a circa 80 chilometri a sud di Vienna, la polizia ha trovato esplosivi e armi.

Secondo le attuali indagini, il sospettato aveva giurato fedeltà all'IS e aveva recentemente lasciato il lavoro, annunciando di avere "grandi piani" in serbo. Secondo gli investigatori, il sospettato aveva anche una sirena della polizia con un clacson posteriore. Voleva usarla nella sua auto per avvicinarsi ai fan e causare un bagno di sangue.

Il suo avvocato ha detto che si era interessato all'ideologia dell'IS per un mese. "Lo affascinava", ha detto Stiglitz.

I vicini del 19enne hanno espresso shock per il suo arresto a Reuters e lo hanno descritto come riservato ma amichevole. Uno dei pochi indizi di possibile radicalizzazione era che aveva recentemente fatto crescere la barba, hanno detto. Stiglitz ha detto che l'aveva fatto perché voleva "essere figo".

Due sospetti in più arrestati a Vienna

Oltre al 19enne con radici nordmacedoni, anche un suo conoscente di 17 anni è in stato di fermo. Il 17enne era impiegato come montatore allo stadio Ernst-Happel, il luogo dei concerti. Inoltre, un 18enne iracheno del cerchio del principale sospettato è stato posto in stato di fermo. Non era coinvolto nei piani, ma aveva anche giurato fedeltà all'IS, hanno detto gli investigatori.

Data la nota minaccia terroristica precedente, i tre concerti previsti per l'8-10 agosto della 34enne Swift sono stati cancellati dall'organizzatore.

