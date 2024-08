Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici - 'Giochi di una nuova era': Parigi si dice addio

Actionstar Tom Cruise si è calato dal tetto dello Stade de France, i Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg hanno scaldato il pubblico di fronte a un simbolo "LA 28" su una spiaggia della California: la futura sede olimpica Los Angeles ha dato uno spettacolare anteprima dei Giochi di Hollywood 2028 alla cerimonia di chiusura di Parigi, eclissando la festa francese a volte prolungata con una line-up di star. Con la fiamma spenta, i Giochi estivi della capitale francese sono giunti al termine.

Per il presidente uscente del CIO, Thomas Bach, la cerimonia di chiusura è stata unica. Per l'ultima volta, ha pronunciato le parole di chiusura. "I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono stati i Giochi olimpici di una nuova era", ha detto il 70enne, ringraziando i padroni di casa. "Cari amici francesi, vi siete innamorati dei Giochi olimpici. E noi ci siamo tutti innamorati di voi."

La cerimonia ha ripreso il filo della cerimonia di apertura e ha avuto inizio nei Tuileries al Louvre. Lì, il campione olimpico di nuoto Léon Marchand si è avvicinato alla fiamma olimpica. Il quadruplo campione olimpico di Parigi ha portato la fiamma in una lanterna verso il museo più famoso del mondo, quella sera raggiunse lo Stade de France - e fu spenta da atleti di tutti i continenti.

Laura Lindemann e Max Rendschmidt portano la bandiera tedesca

All'inizio della cerimonia, i campioni olimpici Laura Lindemann e Max Rendschmidt hanno portato la bandiera tedesca nell'arena. "Gli occhi del mondo sono su di noi. Siamo solo felici", ha detto Rendschmidt a ZDF poco prima dell'inizio della cerimonia. Molti dei suoi compagni di squadra non volevano perdere questa esperienza. La squadra tedesca ha concluso i Giochi estivi con 33 medaglie, classificandosi al 10° posto nella classifica delle medaglie, il risultato più basso dal periodo della riunificazione.

"I Giochi olimpici di Parigi hanno superato ogni aspettativa", ha detto Bach prima dell'inizio della cerimonia. "Un'esperienza fantastica, arricchita dalla cultura e dallo stile di vita francesi. Questa scintilla è evidentemente saltata alla popolazione." Dopo i Giochi estivi di Tokyo e i Giochi invernali di Pechino, i Giochi olimpici di Parigi non sono stati più influenzati dalla pandemia di COVID-19.

Bach ha detto che i Giochi erano più inclusivi e si svolgevano dove c'era la gente. "Sono Giochi più giovani e soprattutto più sostenibili", ha detto il campione olimpico del 1976. L'impatto CO2 doveva essere ridotto di oltre il 50% rispetto ai Giochi precedenti, con il 95% delle sedi di gara già esistenti o costruite solo temporaneamente.

Più di 71.000 spettatori e 9.000 atleti e funzionari provenienti da 205 delegazioni hanno assistito alla serata allo stadio nazionale francese. Dopo i brani "Aux Champs-Élysées" e "We are the champions", è iniziata la parte artistica della serata. Come la spettacolare cerimonia di apertura sulla Senna, Thomas Jolly è stato il direttore artistico per il gran finale. Con oltre 250 artisti, acrobati e ballerini, lo Stade de France è diventato un teatro. Le prove per lo spettacolo sono durate in totale 35 giorni.

Durante la cerimonia, la bandiera olimpica è stata anche consegnata dal sindaco di Parigi Anne Hidalgo alla sua collega Karen Bass di Los Angeles. "Condivideremo un momento storico e invieremo un messaggio alle ragazze di tutto il mondo che possono raggiungere qualsiasi cosa", ha detto Bass in precedenza riguardo alla prima consegna della bandiera da donna a donna.

Più di 30.000 membri del personale di sicurezza erano in servizio.

Sono stati venduti più di 9.500.000 biglietti per i giochi, con oltre il 60% acquistati da appassionati sportivi francesi. Circa un milione di persone hanno affollato le strade per le gare di ciclismo su strada e 450.000 spettatori hanno visitato lo stadio di beach volley, situato spettacolarmente vicino alla Torre Eiffel.

La sicurezza è stata un focus chiave durante l'ultimo weekend delle Olimpiadi, con 30.000 membri del personale

