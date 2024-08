Giocatori di football dei Chargers richiedono il salvataggio dei vigili del fuoco di Dallas durante il predicamento dell'ascensore dell'hotel

Membri del gruppo dei Los Angeles Chargers, inclusi giocatori e staff della squadra, si sono trovati intrappolati in un ascensore un venerd√¨, Così i vigili del fuoco di Dallas hanno dovuto intervenire per liberarli, come poi √® stato rivelato dalla squadra.