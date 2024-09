Giocatori di calcio esausti si impegnano in un'azione di lavoro

A seguito della partita inaugurale della Champions League, Vincent Kompany, Xabi Alonso e Nuri Sahin hanno espresso preoccupazioni riguardo al carico eccessivo sui giocatori. Il centrocampista Rodri del Manchester City ha addirittura suggerito uno sciopero, trovando il sostegno del suo allenatore.

Per Sahin, rappresenta "il tempo che scorre", Kompany insiste su un numero limitato di partite, e Alonso arriva ad auspicare che i giocatori professionisti abbiano voce in capitolo. Dopo il primo giorno di gare della riformata Champions League, le lamentele riguardo alla pressione crescente sui giocatori sono tornate a emergere. Uno sciopero, come quello suggerito da Rodri, è anche oggetto di riflessione.

"Se i giocatori parlano di scioperi, significa che 'il tempo sta per scadere'", ha commentato Sahin, facendo riferimento alle preoccupazioni a lungo manifestate dai suoi colleghi Jürgen Klopp e Pep Guardiola: "Jürgen e Pep si lamentano di questo da anni e non è cambiato nulla. Mi sento come se più ne parliamo, più giochiamo."

Rodri ha argomentato che sarebbe costretto a giocare "circa 70 o 80 partite" a causa del nuovo formato della Champions League e della riformulata Coppa del Mondo per club. Guardiola ha fatto eco alla posizione del suo protetto venerdì, ammettendo che uno sciopero era una possibilità. "I giocatori ne parlano in tutto il mondo, vedremo", ha detto l'allenatore del City.

"Quasi impossibile"

"40 o 50 partite" sarebbe il massimo per lui, ha spiegato Rodri, oltre cui "la qualità diminuisce". Kompany, allenatore del Bayern, è d'accordo. "Come giocatore, ho già sostenuto che ci dovrebbe essere un numero massimo di partite che un giocatore dovrebbe giocare", ha detto il belga.

Durante la sua carriera da calciatore al Manchester City, Kompany ha sottolineato che il problema era già evidente, soprattutto con gli impegni della nazionale. "Sono 75, 80 partite. Quasi impossibile". Sembra desiderabile un numero massimo in queste circostanze.

Alonso condivide una prospettiva simile. I giocatori dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale riguardo al numero di partite, ha opinato l'allenatore spagnolo: "Dovrebbero far parte di queste decisioni. Vogliamo vedere un calcio di alta qualità". Un sciopero è imminente? "Rodri ha ogni diritto di avere questa opinione", ha concesso Alonso.

Punto di vista diverso

Tuttavia, non tutti la vedono allo stesso modo. "Mi sto godendo i numerosi incontri infrasettimanali. Non vedo un numero massimo", ha dichiarato Raum del Lipsia. L'istituto svizzero CIES ha pubblicato uno studio che non rileva indicazioni di affaticamento crescente dei giocatori. Secondo lo studio, analizzando i migliori 50 giocatori in termini di minuti totali di gioco per stagione, "la tendenza generale negli ultimi tre anni rispetto a qualsiasi periodo di tre anni dal 1999/2000 indica ulteriori diminuzioni".

Ma le proteste sono molto forti - in ogni grande nazione calcistica. Il portiere del Liverpool Alisson Becker è stato una delle voci principali, esprimendo il suo malcontento per le numerose presenze prima della partita di Champions League contro l'AC Milan in settimana. Alla fine, il suo infortunio alla coscia ha reso incerto il suo partecip

