Giocatori costretti a correre al riparo mentre un toro infuriato crea scompiglio in una partita di rugby league in Francia

Le telecamere hanno mostrato il toro che si liberava dal suo conduttore, trascinandolo a terra e caricando intorno al campo. I giocatori, che si sono sparpagliati, hanno lasciato cadere i palloni da rugby mentre correvano al riparo, mentre alcuni giocatori hanno addirittura scavalcato le barriere tra la folla.

Alla fine, dopo circa 30 secondi, il toro è tornato dai suoi conduttori e dagli altri animali che si trovavano a bordo campo allo stadio Gilbert Brutus di Perpignan, in Francia.

Originariamente, il club aveva intenzione di presentare alla folla tre tori e due mucche vincitori del premio prima della partita, come modo per onorare l'allevamento locale e promuovere Guasch Viandes, l'azienda di carne del presidente del club Bernard Guasch, ma non è andata esattamente come previsto.

La partita in sé si è rivelata un successo per i Catalans Dragons, che hanno ottenuto una vittoria per 24-12, superando un deficit di 12 punti all'inizio del primo tempo.

Si è trattato di una vittoria significativa contro il St Helens, campione in carica della Super League, suggellata dalle mete di Arthur Mourgue, Matt Ikuvalu e due di Tom Davies.

"È stato un inizio di partita bizzarro", ha dichiarato l'allenatore dei Dragons Steve McNamara. "Eravamo in controllo e poi all'improvviso siamo andati sotto 12-0. Solo due cali di concentrazione e siamo stati puniti, ma che risposta, 24 punti da parte nostra dopo quel punto".

Fonte: edition.cnn.com