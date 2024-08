- Ginevra subisce la sconfitta di Basilea nella ESC 2025: Barzelletta di confine in Germania

Il Contest Eurovision (ESC) si terrà nel 2025 proprio sul confine della Germania a Basilea, in Svizzera. Questa città, la terza per dimensioni del paese, è riuscita a battere Ginevra per aggiudicarsi l'evento, come annunciato dall'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU). La finale si terrà il 17 maggio.

Anche il lato tedesco attende con impazienza le opportunità commerciali portate dall'ESC. La vicina Lörrach, a soli dieci chilometri da Basilea, è particolarmente speranzosa. Il sindaco indipendente Jörg Lutz ha presentato un caso convincente per la candidatura di Lörrach nel video di applicazione. "Trasformeremo l'angolo trinazionale nell'angolo dei 40 paesi del Contest Eurovision", ha detto. Con i prezzi degli hotel a Basilea già alle stelle a diverse centinaia di euro a notte anche prima dell'annuncio, la capacità di Lörrach di ospitare un gran numero di ospiti è un vantaggio significativo.

L'evento si svolgerà nella St. Jakobshalle, un luogo noto per i suoi tornei di tennis e altri eventi sportivi, con una capacità di 12.000 persone. I spettatori aggiuntivi possono essere ospitati nello stadio St. Jakob-Park, che può ospitare fino a 20.000 persone, con la trasmissione dell'ESC che verrà trasmessa anche lì. La città stima i costi tra i 30 e i 35 milioni di franchi svizzeri (37 milioni di euro).

Spezzare le Barriere a Basilea

Il tema è "Spezzare le Barriere". Basilea lo fa da anni grazie alla sua posizione unica sul confine tra Germania e Francia. Le comunità nella zona trinazionale lavorano così strettamente insieme che i residenti a malapena notano i confini. "L'ESC connette e ispira, oltre ogni confine", ha dichiarato la città nella sua domanda.

Il tema si adatta bene all'ESC, che ha visto la sua parte di tensioni politiche, come la guerra russa contro l'Ucraina e il conflitto tra Israele e l'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza.

La Svizzera si aggiudica l'ESC dopo la vittoria di Nemo

Il fatto che la Svizzera abbia ottenuto il diritto di ospitare l'ESC è un risultato diretto della vittoria di Nemo al 68° ESC di quest'anno, tenutosi a Malmö. La competizione musicale vede le organizzazioni di radiodiffusione pubblica, principalmente dell'Europa e membri dell'EBU, competere con le loro canzoni per il primo posto. Il paese vincitore ospita di solito l'ESC successivo.

Nemo ha trionfato con la canzone "The Code". Questa persona non binaria, che si identifica come né maschile né femminile, ha condiviso la sua storia personale nella canzone. Nemo ha vinto sia nel voto della giuria che in quello del pubblico, superando la Croazia. Il rappresentante della Germania, Isaak, si è classificato al 12° posto.

Basilea è nota per i suoi giganti farmaceutici come Roche e Novartis, sowie per le sue leggendarie celebrazioni della Fasnacht con radici che risalgono al 14° secolo, che fanno parte del patrimonio culturale mondiale. Il Museum Fondation Beyeler per l'arte moderna e contemporanea a Riehen vicino a Basilea è anche internazionalmente rinomato.

Questa sarà la terza volta che la Svizzera ospita l'ESC. Hanno accolto la prima competizione nel 1956 a Lugano e hanno vinto con Lys Assia. Frankfurt ha preso il posto di paese ospitante dopo di che. La Svizzera ha vinto di nuovo nel 1988 con Céline Dion, segnando l'inizio della sua carriera internazionale. La competizione si è tenuta poi a Losanna l'anno successivo. La Germania ha ospitato l'ESC solo due volte: Nicole con "Ein bisschen Frieden" nel 1982 e Lena Meyer-Landrut con "Satellite" nel 2010.

