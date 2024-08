Gil Ofarim ha pagato la pena per aver mentito.

Gil Ofarim ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per mesi con la sua affermazione di essere stato sottoposto a insulti antisemiti in un hotel di Lipsia. Tuttavia, ha infine ammesso di aver mentito in tribunale e ha accettato una multa di 10.000 euro. Dopo nove mesi, ha apparentemente finalmente pagato.

Quasi tre anni dopo lo scandalo e nove mesi dopo la fine del processo, il caso di Gil Ofarim può finalmente essere chiuso. Il musicista ha pagato la multa di 10.000 euro imposta dal tribunale. Lo riferisce il quotidiano "Bild", citando il legale di Ofarim, Alexander Stevens.

I 10.000 euro beneficeranno sia della Comunità religiosa israelita di Lipsia che dell'associazione sponsor della Casa della Conferenza di Wannsee. Un dipendente della Comunità religiosa israelita ha confermato a "Bild" di aver ricevuto i soldi.

Già a inizio agosto, RTL aveva riferito che il cantante aveva dato disposizioni per il pagamento. Ora sembra che i soldi abbiano finalmente raggiunto i destinatari.

La scadenza sarebbe scaduta tra due settimane

Con la multa, il tribunale ha offerto a Ofarim, che aveva tenuto il pubblico con il fiato sospeso con un'accusa di antisemitismo inventata per quasi due anni, una via d'uscita a novembre 2023. I procedimenti contro il cantante sono stati interrotti dopo che Ofarim ha ammesso la sua menzogna e ha accettato il pagamento.

Tuttavia, il musicista ha impiegato molto tempo per saldare il suo debito, attirando nuovamente critiche. Doveva trasferire i 10.000 euro al più tardi entro il 28 maggio 2024, ma ha ottenuto un proroga della scadenza. Il cantante, che ha compiuto 42 anni martedì, ha ora quasi esaurito la proroga fino al 28 agosto 2024.

Ofarim aveva spiegato pubblicamente in un video di Instagram a ottobre 2021 di essere stato sottoposto a insulti antisemiti in un hotel di Lipsia. Tra le altre cose, ha affermato che un dipendente gli aveva chiesto di togliersi la collana con la Stella di David: "Metti via la tua stella!"

Mentre Ofarim si è ostinatamente attenuto alla sua versione per oltre due anni, il dipendente ha energicamente negato le accuse. Alla fine, si è tenuto un processo per calunnia e diffamazione contro Ofarim. Il sesto giorno del processo, il cantante ha finalmente ammesso: "Le accuse sono vere". Si è scusato con il dipendente dell'hotel: "Mi dispiace".

