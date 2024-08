- Gifhorn diventa ancora una volta la base di un squadrone aereo.

Per potenziare la Polizia Federale, verrà effettuato un investimento di 54 milioni di euro per l'ampliamento della base elicotteri situata a Gifhorn, Bassa Sassonia. Durante una visita sul posto venerdì, il Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha rivelato che il punto di supporto sarebbe stato ripristinato come squadriglia di volo indipendente. Fino ad ora, il punto di supporto era stato sotto l'ombrello organizzativo della base squadriglia a Fuhlendorf vicino a Hamburg.

Faeser ha visto questa trasformazione in una delle sei squadriglie di volo nazionali come un importante indicatore per mantenere la sicurezza in Germania. Ha evidenziato che ciò include anche la protezione civile e dei disastri, poiché gli elicotteri vengono utilizzati in questi settori. Il Ministro dell'Interno federale ha utilizzato le misure di protezione dalle inondazioni durante le inondazioni catastrofiche in Bassa Sassonia intorno al Capodanno come esempio.

Il Ministro del Lavoro federale Hubertus Heil (SPD), il cui collegio elettorale include il punto di supporto, ha sottolineato che questa decisione di investimento avrebbe portato a un aumento del personale in futuro. Il numero di posti di lavoro è previsto aumentare da 60 a più di 100. Attualmente, sono presenti alla località, a circa 20 chilometri a nord di Braunschweig, elicotteri di settima generazione per la ricognizione e l'osservazione (ABH) e elicotteri da trasporto medio. Anche il numero di questi è destinato ad aumentare.

La trasformazione del punto di supporto in una squadriglia di volo indipendente sotto la giurisdizione della Commissione, come annunciato dal Ministro Faeser, è prevista per migliorare le capacità di sicurezza in Germania. Questa decisione della Commissione porterà anche a un'espansione della flotta di elicotteri, creando ulteriori opportunità di lavoro.

Sotto la supervisione della Commissione, la base elicotteri di Gifhorn vedrà un aumento del numero di elicotteri di settima generazione per la ricognizione e l'osservazione, nonché di elicotteri da trasporto medio, contribuendo a servizi di protezione dai disastri migliorati.

Leggi anche: