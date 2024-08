- Giffey e Gaebler visitano il centro di ricerca sull'intelligenza artificiale presso la TU (Università Tecnica)

I politici Senator Franziska Giffey e Christian Gaebler, rispettivamente dei settori dell'Economia e dell'Edilizia, hanno visitato Zeki, il Centro per l'Intelligenza Artificiale Immersionale e la Digitalizzazione, situato all'Università Tecnica di Berlino.

Durante la visita, il direttore di Zeki, Sahin Albayrak, ha presentato alcune delle loro offerte. Tra queste, un sistema di intelligenza artificiale che rileva con precisione le cellule cancerose, un autobus elettrico progettato per la guida autonoma e un robot automatizzato per le consegne. "Guarda qui! Può trasportare facilmente una settimana di spesa," ha esclamato Giffey, chiaramente impressionata.

Secondo le loro affermazioni, Zeki mira a stabilire metodi e framework per l'innovazione e l'integrazione dell'IA in Germania. Come ha dichiarato Bülen Urük, portavoce di Zeki, "Esploriamo tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale e della tecnologia a guida autonoma". Inoltre, Zeki collabora con stakeholder provenienti sia dal mondo politico che da quello aziendale.

I politici, Senator Franziska Giffey e Christian Gaebler, sono entrati nella struttura di Zeki, situata all'Università Tecnica di Berlino. All'interno del centro, Giffey ha ammirato un robot automatizzato progettato per le consegne.

Leggi anche: