Il concorso per il restyling del centro congressi ICC di Berlino, fino ad ora inutilizzato, si terrà quest'anno. Lo ha annunciato la senatrice dell'Economia Franziska Giffey (SPD) durante il notiziario serale della RBB. Secondo il suo piano, il progetto di ristrutturazione darà vita a un "Berlin Centre Pompidou".

Il Centre Pompidou, inaugurato a Parigi nel 1977, è il cuore artistico e culturale della capitale francese. Include, tra le altre cose, un museo d'arte moderna e una biblioteca.

Revisione tossicologica in arrivo

Secondo Giffey, la revisione tossicologica completa dell'ICC sarà pubblicata a breve. Sarà inoltre reso disponibile il progetto di fattibilità per lo spazio per convegni e la zona circostante, in collaborazione con il Senato per lo sviluppo urbano. "Questo servirà da base per lanciare il concorso internazionale attraverso una procedura di gara quest'anno", ha dichiarato Giffey. "Inviteremo architetti e investitori di fama mondiale a presentare le loro proposte per un concetto ICC".

La struttura, che gode di tutela monumentale dal 2019, era in precedenza uno dei più grandi centri congressi del mondo e ha visto un utilizzo limitato negli ultimi anni. Giffey si è battuta per la conservazione dell'edificio. Il Senato rosso-nero ha approvato un concorso internazionale in settembre 2023, stimando i costi totali in 1,6 milioni di euro.

