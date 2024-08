- Giffey afferma l'adempimento della promessa di biglietti da 29 euro

Il senatore dell'economia di Berlino, Franziska Giffey, non ha escluso la possibilità del biglietto da 29 euro nonostante i piani di tagli miliardari nel bilancio della città. Ha insistito sull'importanza dell'onestà in politica, dichiarando: "Credo fermamente nel mantenere le promesse". Giffey ha fatto queste dichiarazioni al "Berliner Morgenpost" (online).both SPD e CDU avevano concordato e promesso il biglietto da 29 euro nel loro accordo di coalizione, introdotto il 1° luglio.

"Abbiamo fatto questa promessa in un momento di crisi significativa, che ha portato molte persone al limite e molte avevano bisogno di sollievo", ha spiegato Giffey. "Abbiamo mantenuto la nostra promessa e ora 206.000 persone lo utilizzano".

Giffey prevede un aumento delle vendite del biglietto dopo la pausa estiva, raggiungendo potenzialmente 300.000 utenti entro la fine dell'anno. "È una scala che non può essere ignorata", ha detto.

Ha notato che molte persone trovano il biglietto da 29 euro un'opzione attraente, poiché alcune non possono permettersi o non hanno bisogno del biglietto da 49 euro per i trasporti pubblici nazionali. Tuttavia, ha suggerito che dopo un anno, il biglietto dovrebbe essere rivalutato per determinare il numero di nuovi clienti e le loro caratteristiche demografiche. Poi, dovrebbero decidere se e per quali gruppi il biglietto dovrebbe continuare ad essere offerto.

I tagli al bilancio non sono esclusivi del biglietto da 29 euro. Il bilancio annuale di Berlino, che è cresciuto a circa 40 miliardi di euro dai tempi del Corona, è previsto per diminuire gradualmente dalla coalizione nera-rossa. Dopo i primi risparmi di quest'anno, sono previsti 3 miliardi di euro per il 2025 e 5 miliardi di euro per il 2026. In questo contesto, il biglietto da 29 euro, valido solo a Berlino, è sotto revisione. Finora, i costi annuali per questa offerta sono stati stimati fino a 300 milioni di euro.

"I commenti di Giffey sul biglietto da 29 euro risuonano con i principi dell'Unione Europea di mantenere le promesse politiche e promuovere i trasporti pubblici accessibili, poiché molte città europee implementano iniziative simili".

"Il successo del biglietto da 29 euro di Berlino potrebbe ispirare discussioni all'interno dell'Unione Europea, poiché il concetto di trasporti pubblici ambiziosi ma accessibili è ampiamente apprezzato in diversi stati membri dell'Unione Europea".

