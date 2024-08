- Giappone di nuovo a caccia di balene - primo animale morto

La compagnia baleniera giapponese, Kyodo Senpaku, ha ucciso la sua prima balena boreale quest'anno, ha confermato un portavoce dell'agenzia per le pesca a Deutsche Presse-Agentur a Tokyo. L'agenzia ha recentemente approvato un contingente di 59 balene boreali per le acque giapponesi quest'anno. Gli attivisti per i diritti degli animali e per l'ambiente condannano fortemente la caccia alle balene del Giappone.

Le balene boreali sono classificate come "vulnerabili" nella Lista rossa, il che significa che sono a rischio elevato di estinzione a breve termine. Attualmente ce ne sono circa 100.000. L'Islanda caccia anche questi animali, con un totale di 128 balene boreali autorizzate per questa stagione.

Critiche severe

"La caccia commerciale alle balene è crudele, inutile e completamente superata. Il Giappone deve interrompere immediately questa pratica insensata e lavorare invece con la comunità globale per trovare urgentemente soluzioni per proteggere gli oceani", ha dichiarato Andreas Dinkelmeyer, responsabile della campagna dell'organizzazione per la tutela degli animali e dell'ambiente IFAW (Fondo internazionale per la tutela degli animali) in Germania.

Il portavoce dell'agenzia per le pesca del Giappone ha dichiarato che il paese agisce in base ai risultati scientifici, sostenendo che le proprie indagini hanno dimostrato che ci sono molte balene boreali nel Nord Pacifico.

Caccia solo nelle proprie acque

Il Giappone ha ripreso la caccia commerciale alle balene nel 2019 dopo una pausa di tre decenni, a seguito del suo ritiro dalla Commissione baleniera internazionale (IWC). Il motivo del ritiro è stata la frustrazione del Giappone per il divieto della caccia alle balene del 1986. Tokyo ha lottato invano per il ripristino della caccia commerciale. Da allora, il Giappone ha limitato la sua caccia alle proprie acque territoriali e alla propria zona economica.

Solo pochi appassionati mangiano la carne

Finora, il Giappone ha cacciato tre specie: balene nane, balene di Bryde e balene di Biscaglia. Ora, la balena boreale, il secondo mammifero più grande del mondo, è diventata il bersaglio dei cacciatori di balene. Il governo giapponese sostiene che la caccia commerciale alle balene non mette a rischio le popolazioni di mammiferi marini. In realtà, la caccia alle balene è diventata da tempo una questione di sovranità nazionale per il governo giapponese.

Era una volta che le forze di occupazione americane hanno fatto pressione sul paese dell'Est Asia dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale per slaughter

Leggi anche: