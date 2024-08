Giappone: aerei cinesi non identificati violano il suo spazio aereo

Si è verificato un aumento della tensione tra Giappone e Cina, principalmente a causa di dispute territoriali. Recentemente, il Giappone ha annunciato l'ingresso di un aereo militare cinese nel suo spazio aereo, un evento senza precedenti.

Secondo i resoconti giapponesi, un aereo spia cinese, presumibilmente di tipo Y-9, ha violato lo spazio aereo giapponese sopra le isolate Isole Danjo nella prefettura meridionale di Nagasaki alle 11:29 ora locale (06:29 CEST). L'aereo è rimasto nello spazio aereo giapponese per circa due minuti e mezzo prima di andarsene. In risposta, i caccia giapponesi sono stati dispiegati, secondo il Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa ha anche rivelato che l'aereo cinese ha ricevuto un avvertimento. Secondo la trasmissione NHK, non sono state sparate armi. Il Ministero ha pubblicato una foto che sostiene ritragga l'aereo intruso.

In seguito, il vice ministro degli Esteri giapponese, Masataka Okano, ha incontrato l'ambasciatore cinese e ha presentato una forte protesta per l'incidente, chiedendo misure per prevenire simili incidenti in futuro. Il Giappone ha anche deciso di contattare direttamente il governo cinese per la questione. Il governo cinese non ha ancora commentato l'incidente.

La Cina e il Giappone, essendo la seconda e la terza economia del mondo, hanno stretti legami commerciali e mantengono relazioni diplomatiche da oltre mezzo secolo. Tuttavia, le tensioni sono alte, principalmente a causa di dispute territoriali. Ci sono state numerose controversie tra navi militari giapponesi e cinesi, in particolare intorno alle Isole Senkaku vicino a Taiwan, che la Cina insiste nel chiamare Isole Diaoyu.

Le Isole Danjo, dove si è verificato l'incidente recente, si trovano a est della costa cinese, vicino alla prefettura giapponese di Nagasaki.

A causa delle tensioni con la Cina, il Giappone si sta allontanando dalla sua storica politica pacifista e sta investendo di più nelle sue capacità militari, in collaborazione con il suo alleato, gli Stati Uniti. A luglio, il Giappone ha concluso un accordo con le Filippine che consente il dispiegamento di truppe sui rispettivi territori.

Le Filippine, a loro volta, hanno dispute territoriali con la Cina, con Pechino che rivendica quasi l'intero Mar Cinese Meridionale, portando a frequenti scontri con Manila.

