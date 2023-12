Giannis Antetokounmpo guida i Milwaukee Bucks alla drammatica vittoria 120-119 OT contro i Brooklyn Nets

Il "mostro greco" ha segnato ben 44 punti e ha aggiunto 14 rimbalzi e sei assist in 39 minuti di gioco, conquistando una vittoria per 120-119 a New York.

Il 27enne ha realizzato 14 dei suoi 21 tiri per superare il precedente record di franchigia di Kareem Abdul-Jabbar (14.211 punti).

Antetokounmpo ha portato la partita ai supplementari, e ha battuto il record, dopo aver realizzato un tiro da tre punti a 18,7 secondi dalla fine del tempo regolamentare e aver poi realizzato i tiri liberi del pareggio a tre secondi dalla fine del tempo regolamentare.

"Sto cambiando la narrazione", ha dichiarato, affermando di non essere a conoscenza del momento in cui ha battuto il record. "Non voglio essere l'uomo che fa solo schiacciate e corse".

"Non ha molta importanza perché alla fine della giornata se non hai una stagione di successo [...] nessuno se ne ricorderà.

"Voglio rimanere umile. Più sarò umile, più avrò fame, più cose riuscirò a fare".

La guardia dei Bucks Jrue Holiday ha aggiunto: "È sicuramente l'MVP".

"Ha migliorato molto il suo gioco e si è visto: dalla linea del tiro libero, al fadeaway, al tiro da tre punti. Dall'anno scorso a quest'anno è migliorato tantissimo. Mi è sembrato che il fatto di essere appesi alla sua scia in questo modo ci dia fiducia", ha detto Holiday ai media.

Nonostante l'eroismo di Antetokounmpo, la stella di Brooklyn Kevin Durant ha avuto la possibilità di vincere per i Nets.

Durant ha realizzato 26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist per la squadra di casa, ma ha mancato all'ultimo secondo un tentativo di tiro da tre punti che sarebbe valso la vittoria.

I Bucks si sono salvati e hanno vinto 12 delle ultime 15 partite.

Fonte: edition.cnn.com