Gianni Infantino: Il presidente della FIFA afferma che i suoi commenti sui rifugiati che "attraversano il Mediterraneo" sono stati "mal interpretati".

Intervenendo mercoledì all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), Infantino ha dedicato la parte finale del suo discorso alla FIFA e alla sua iniziativa "Futuro del calcio".

Tale iniziativa prevede di ospitare una Coppa del Mondo ogni due anni - anziché quattro - dopo che i calendari delle partite internazionali di calcio femminile e maschile scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

"Questo argomento non riguarda se vogliamo una Coppa del Mondo ogni due anni, ma cosa vogliamo fare per il futuro del calcio", ha detto Infantino, che ha proseguito sostenendo che, in Europa, sembra che la Coppa del Mondo "si svolga due volte a settimana perché i migliori giocatori giocano [lì]".

Ha poi proseguito: "Dobbiamo trovare il modo di includere tutto il mondo, di dare speranza agli africani in modo che non debbano attraversare il Mediterraneo per trovare, forse, una vita migliore, ma più probabilmente la morte in mare".

Dobbiamo dare opportunità e dignità, non facendo beneficenza, ma permettendo anche al resto del mondo di partecipare".

"Forse la Coppa del Mondo ogni due anni non è la risposta. Ne discutiamo. Ne discutiamo. Abbiamo avviato il processo".

Tony Burnett, amministratore delegato del gruppo antirazzista Kick It Out, ha poi dichiarato in una dichiarazione inviata alla CNN che è "del tutto inaccettabile" che Infantino suggerisca che una Coppa del Mondo biennale "potrebbe essere una soluzione per i migranti che rischiano la vita, a volte fuggendo da Paesi in guerra, per cercare una vita migliore".

Secondo i dati dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, quest'anno circa 5.000 rifugiati e migranti sono arrivati in Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta attraverso il Mediterraneo.

No a proposte stravaganti per i Mondiali di calcio

Il 51enne Infantino ha già detto che una Coppa del Mondo ogni due anni darebbe ai Paesi "una possibilità più realistica di giocare sul palcoscenico globale", mentre la FIFA stima anche che si genererebbero 4,4 miliardi di dollari di entrate extra.

In una dichiarazione rilasciata dalla FIFA mercoledì, Infantino ha risposto alle critiche sulle sue precedenti affermazioni, dicendo: "Dato che alcune osservazioni da me fatte oggi davanti al Consiglio d'Europa sembrano essere state male interpretate e tolte dal contesto, desidero chiarire che, nel mio discorso, il mio messaggio più generale era che chiunque abbia una posizione decisionale ha la responsabilità di contribuire a migliorare la situazione delle persone in tutto il mondo".

Se ci sono più opportunità disponibili, anche in Africa, ma certamente non solo in quel continente, questo dovrebbe permettere alle persone di cogliere queste opportunità nei loro Paesi".

"Questo era un commento generale, non direttamente collegato alla possibilità di giocare una Coppa del Mondo FIFA ogni due anni".

Il progetto di una Coppa del Mondo biennale è stato osteggiato dagli organi di governo del calcio in Sud America e in Europa. Sono state sollevate anche preoccupazioni sul fatto che i migliori giocatori del mondo soffrano di burnout a causa dell'aumento del numero di partite.

Tuttavia, la Confederazione del calcio africano (CAF) - l'organo di governo del calcio in Africa - ha appoggiato le proposte.

Mercoledì, il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha sottolineato la posizione dell'organizzazione contro una Coppa del Mondo ogni due anni.

"Le istituzioni europee e il calcio europeo, così come il movimento sportivo europeo, sono fermamente uniti dietro i nostri valori e il nostro modello solidale", ha dichiarato Čeferin dopo che la UEFA ha ricevuto l'appoggio del Consiglio d'Europa per il suo modello di gioco.

"Non c'è spazio per interpretazioni o negoziazioni. È 'No' alle superleghe egoistiche e 'No' alle proposte stravaganti per la Coppa del Mondo. Ma 'Sì. Sì. Sì' a lavorare insieme per proteggere e rafforzare il nostro modello che funziona nell'interesse del calcio europeo e della società".

