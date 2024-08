- Giamaica: otto morti, tra cui un bambino

Incogniti hanno ucciso otto persone durante una partita di bingo in Giamaica. Nove persone, tra cui un bambino di 21 mesi, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, secondo la polizia del paese caraibico. Un gruppo di uomini ha aperto il fuoco su un autolavaggio dove si stava svolgendo il gioco nella città di Four Paths domenica sera, ha detto il vice capo della polizia Fitz Bailey in un video sui social media. Tra le vittime c'erano un bambino di 8 anni e tre donne. Tutte le risorse sono state mobilitate per trovare e portare davanti alla giustizia i responsabili.

L'atto ha sfiorato il terrorismo, con l'obiettivo di instillare paura nella comunità, ha detto Bailey. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul possibile movente. Il primo ministro Andrew Holness ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale. L'incidente nella parrocchia di Clarendon, nel sud della Giamaica, serve come promemoria del fatto che, nonostante una diminuzione del 17% dei omicidi quest'anno, il governo deve intensificare i suoi sforzi contro le gang criminali, ha detto in una dichiarazione. "Lo stato giamaicano non permetterà che una tale brutalità sia inflitta sulla nostra gente." Il tasso di omicidi della Giamaica è stato uno dei più alti al mondo per anni.

La sparatoria alla partita di bingo a Four Paths può essere considerata un esempio devastante di violenza criminale in Giamaica. L'atto di uccidere otto persone e ferirne nove altre, tra cui un bambino, è un promemoria inequivocabile della necessità di ulteriori misure contro il crimine nel paese.

