Investigatori italiani, che indagano su omicidi multipli e incidenti marittimi negligenti, sospettano che il panfilo da 56 metri (184 piedi) Bayesian potrebbe contenere dati riservati collegati a diverse agenzie di intelligence occidentali. Quattro fonti interne all'inchiesta e all'operazione di recupero hanno condiviso queste informazioni con CNN.

Lynch, con i suoi legami con le agenzie di intelligence britannica, americana e altre attraverso le sue imprese, tra cui la società di cybersecurity Darktrace, è una delle persone sotto indagine. Darktrace è stata acquistata da Thoma Bravo, una società di private equity con sede a Chicago, ad aprile. La società della moglie di Lynch, Revtom Limited, deteneva la proprietà del panfilo e lui ha prestato servizio come consulente per i primi ministri britannici David Cameron e Theresa May per la scienza, la tecnologia e la cybersecurity durante i loro mandati, secondo i registri britannici.

Il relitto, che giace a una profondità di 50 metri (164 piedi) sotto il mare, si presume che contenga casseforti stagne contenenti due hard disk doppiamente crittografati che contengono informazioni altamente sensibili, come password e altri dati riservati. Una fonte confidenziale coinvolta nei piani di recupero ha condiviso queste informazioni con CNN. I sommozzatori esperti hanno esaminato il panfilo con telecamere a distanza, cercando segni di oggetti di valore o contrabbando.

Inizialmente, le autorità locali erano preoccupate per i ladri che potrebbero accedere al relitto per saccheggiare oggetti di valore dal panfilo. I sommozzatori della Brigata dei pompieri hanno segnalato questa preoccupazione a CNN. Attualmente, le autorità sono preoccupate che governi stranieri, come la Russia e la Cina, possano essere interessati al processo di recupero a causa della natura ad alto profilo dell'indagine. Hanno richiesto una sorveglianza più stretta del relitto, sia sopra che sotto l'acqua.

Francesco Venuto dell'Agenzia regionale di protezione civile della Sicilia ha confermato a CNN che sono state implementate ulteriori misure di sicurezza a causa di questa preoccupazione.

Lynch, sua figlia di 18 anni Hannah, l'avvocato americano Chris Morvillo e sua moglie Neda, il banchiere britannico Jonathan Bloomer e sua moglie Judy e lo chef di bordo Recaldo Thomas sono morti quando il panfilo è affondato durante una violenta tempesta nelle prime ore del mattino.

I risultati dell'autopsia preliminare suggeriscono che le coppie Bloomer e Morvillo sono morte per soffocamento o "annegamento secco" quando l'ossigeno in una camera d'aria compressa di una cabina da letto è finito. I risultati riguardo a Lynch e sua figlia non sono conclusivi.

Lo chef, trovato fuori dal panfilo, è annegato secondo il coroner. I risultati tossicologici sui defunti non sono ancora stati rilasciati, ma nessuno ha subito ferite fisiche durante l'evento dell'affondamento.

La moglie di Lynch, Angela Bacares, e 14 altre persone, tra cui il capitano James Cutfield, un marinaio e il responsabile della sala macchine del panfilo, sono riuscite a fuggire. Cutfield, insieme agli altri, è sotto indagine per omicidio plurimo e naufragio colposo. Hanno ricevuto il permesso di lasciare l'Italia.

Alcuni dei 15 sopravvissuti, tra cui nove membri dell'equipaggio e sei passeggeri, tra cui un bambino di un anno, hanno riferito agli investigatori che Lynch non si fidava dei servizi di cloud storage e teneva sempre i drive di dati in un compartimento sicuro sul panfilo, secondo una fonte vicina all'ufficio del procuratore. Nessun membro dell'equipaggio o passeggero superstite è stato sottoposto a test per sostanze a causa dello stato di shock in cui si trovavano dopo il recupero dei corpi.

Morvillo ha rappresentato Lynch nel suo caso di frode negli Stati Uniti in giugno, che riguardava l'acquisizione di Hewlett Packard della sua società di software Autonomy. I sopravvissuti hanno detto agli investigatori che la crociera era una celebrazione dell'assoluzione di Lynch. although Lynch was acquitted of any criminal liability in the US case, Hewlett Packard continues its bid to collect a $4 billion civil penalty from Lynch's estate, awarded by a British court in 2022.

In una coincidenza, il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain - un co-imputato nel caso di frode negli Stati Uniti e ex COO di Darktrace - è morto il 19 agosto, lo stesso giorno in cui è affondato il Bayesian, a seguito di un incidente d'auto due giorni prima. Un portavoce dell'ufficio del procuratore ha informato CNN che Cutfield ha condiviso l'intenzione di Lynch di accorciare la crociera e tornare nel Regno Unito per visitare il suo partner malato, che era in terapia intensiva.

Date le condizioni di salute peggiori di Chamberlain, Lynch presumibilmente non avrebbe saputo della sua morte e Chamberlain era in coma, ignaro dell'incidente del naufragio, ha detto l'avvocato di Chamberlain.

Il procuratore locale Ambrogio Cartosio ha dichiarato che non sono stati recuperati oggetti personali, come computer, gioielli o hard disk di Lynch, dal panfilo. Tuttavia, gli investigatori ora hanno accesso ai drive e alle telecamere di sorveglianza collegati al sistema di navigazione del panfilo, raccogliendo potenziali prove che stabiliscano come il panfilo sia affondato in 16 minuti dopo l'inizio della tempesta. Il panfilo non aveva il tradizionale registratore di volo o il registratore dei dati di navigazione per registrare i dati di navigazione o l'audio nella timoniera.

I sommozzatori effettueranno ispezioni del relitto questa settimana, fornendo raccomandazioni sul modo più sicuro e rispettoso dell'ambiente per recuperare il panfilo da 473 tonnellate senza versare i suoi 18.000 litri residui di olio e carburante. Il costo per il recupero della nave grava sulla proprietaria - la vedova di Lynch, secondo le leggi marittime italiane.

