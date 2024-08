- Giacca sommersa in Sicilia: i subacquei si immergono più a fondo

A seguito del rovesciamento di un lussuoso yacht a vela al largo della costa siciliana, i subacquei esperti sono riusciti a penetrare nella carena del vascello. Per fare ciò, i subacquei con esperienza nelle immersioni in grotta hanno dovuto rompere un pannello di vetro sottomarino spesso tre centimetri. Lo ha riferito l'agenzia di stampa italiana ANSA, citando il corpo dei vigili del fuoco. Hanno guadagnato l'accesso allo yacht "Bayesian" attraverso un'apertura stretta, ma non sono ancora riusciti a raggiungere le aree della cabina sottocoperta, dove si presume si trovino i sei individui ancora dispersi.

Lo yacht "Bayesian", lungo circa 50 metri, giace a una profondità di 49 metri sul fondale oceanico. Secondo i vigili del fuoco, la nave ora riposa sul fianco, rendendo le operazioni subacquee più complesse. Nelle prime ore di martedì, i team di sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a esplorare alcune aree sotto il ponte della nave.

Il "Bayesian" è stato travolto dalle condizioni pericolose di una tempesta violenta con forti venti all'alba di lunedì, vicino al porto di Porticello. A bordo c'erano in totale 22 passeggeri. Diciassette persone sono state salvate e portate a terra dopo l'incidente. Inizialmente, sette individui erano dispersi, ma poi un corpo è stato ritrovato in acqua. Le ricerche dei sei dispersi continuano.

I sei dispersi sono stati identificati come quattro cittadini britannici e due cittadini americani. Il gruppo include l'imprenditore britannico Mike Lynch e sua figlia, nonché due coppie.

Il recupero dei passeggeri si sta rivelando un'impresa difficile, simile all'operazione di soccorso della "Costa Concordia". La nave da crociera affondò al largo della costa toscana nel 2012, con la tragica perdita di 32 vite. Come ha detto uno dei subacquei partecipanti, "Il 'Bayesian' è una 'Concordia' in miniatura".

I subacquei stanno attualmente affrontando un compito difficile per i marinai, navigando attraverso la carena sommersa del "Bayesian" per il soccorso. Despite the success in entering the yacht, the narrow aperture offers minimal access, mirroring the complexity faced during the "Costa Concordia" rescue operation.

Leggi anche: