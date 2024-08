Gettati fuori dal cestino: "Ansietà persistente"

Almeno 34 persone perdono la vita quando una montagna di spazzatura a Kampala, in Uganda, crolla, travolgendo diverse case. I vicini che vivono ai margini della discarica avevano da tempo temuto questo tragico evento. Ora, il governo è sotto il fuoco delle critiche.

Le ruspe rimuovono strato dopo strato la massa maleodorante. A ogni spinta, l'odore nauseabondo si intensifica, emanando dalla montagna di immondizia. Nuvole di mosche ronzano intorno - l'acqua rossastra e inquinata gocciola dalle pale. Alcuni operatori di ruspe sono equipaggiati con fino a tre maschere per sopportare il tanfo.

despite almost a week having passed since a mountain of waste in Kampala slid down like an avalanche, burying numerous homes, rescue operations continue. Only 14 individuals have been able to free themselves from their homes, some requiring hospitalization. 34 bodies have been recovered in recent days. However, the search for missing persons continues. The Red Cross, overseeing the rescue mission, states that the likelihood of finding more survivors after nearly a week is nonexistent.

As a safety measure, all residents in the vicinity of the massive dump are now being urged to evacuate their homes. The reason: The rainy season is approaching, posing a risk that more piles of waste may collapse. Consequently, the city administration has mandated that all remaining houses in the vicinity must be evacuated.

La montagna di spazzatura si era avvicinata alle case

La casa di Proscovia Nabafu è una di quelle segnate con una croce rossa sul muro, un nastro giallo che svolazza al suo cancello. La 44enne madre di quattro figli sta imballando i piatti nella sua stanza da letto. "Tutti quelli che vivono nella zona limitata devono evacuare le loro case perché è rischioso", dice, sembrando ansiosa. "Una volta rimuovevamo la spazzatura, ora ci viene ordinato di andarcene." Ha mandato i suoi figli da parenti in modo da poter imballare le sue cose in pace. Punta alle galline nel cortile e alle banane che fruttificano. Non sa cosa fare ora. "Il Primo Ministro è venuto e ha promesso il risarcimento, ma non so dove andare ora."

Quando ha comprato il terreno dodici anni fa e ha costruito la sua casa con i suoi risparmi, non c'erano montagne di spazzatura nei dintorni. "La buca dove veniva scaricata la spazzatura era dietro quelle colline, la notavamo a malapena", spiega. Ma negli ultimi anni, una delle montagne di spazzatura si era gradualmente avvicinata alla sua casa. Questo ha portato a numerosi problemi, dice: "Il tanfo, le mosche - era così insopportabile che non potevo più far giocare i miei figli fuori, erano sempre malati e tossivano", dice Nabafu. Il suo sguardo si sposta verso l'alto, dietro la sua casa, dove un'altra montagna di spazzatura si erge come una duna di sabbia: "Sempre temuto che un giorno sarebbe successo."

La discarica nel distretto di Kiteezi ai margini della città è stata un problema per l'amministrazione comunale di Kampala per anni. Quando fu stabilita nel 1996, era un buco tra tre colline. I camion potevano salire su una delle colline e scaricare tutto: i rifiuti non separati sarebbero scivolati automaticamente lungo il pendio. Ma dal 2008, il buco è stato riempito. Già allora, l'amministrazione comunale dichiarò che doveva essere costruita urgentemente una nuova discarica. Per anni sono state cercate sedi adatte nella cintura della città. Nel 2016 è stato acquistato un terreno fuori città. Ma i residenti locali e i parlamentari locali si sono ribellati. Per costruire una discarica adeguata in cui i rifiuti vengono separati, smaltiti e conservati correttamente, mancano ancora i fondi. Così, i rifiuti continuano ad accumularsi a Kiteezi.

Fallimento nella gestione dei rifiuti

Circa 2.500 tonnellate di rifiuti vengono generate ogni giorno a Kampala, che ospita circa due milioni di abitanti. Circa 1.200 tonnellate di essi vengono raccolte dai camion, il resto viene bruciato o illegalmente gettato nei canali di scolo lungo le strade. Non c'è separazione dei rifiuti in Uganda: dalle bucce di banana ai rifiuti elettronici, tutto finisce in una pila non separata.

Mentre i paesi confinanti come Rwanda e Kenya hanno già adottato la separazione dei rifiuti, il riciclo della plastica e la produzione di biogas in impianti di compostaggio, il governo ugandese non ha ancora abbracciato questo movimento. Non è stato fino al 2022 che è stato annunciato il piano nazionale di smaltimento dei rifiuti, ma l'attuazione è stata lenta poiché non è stato assegnato alcun budget.

Nel cortile della scuola primaria di Kiteezi, la Croce Rossa ha eretto grandi tende bianche. Intorno a 120 persone, per lo più bambini, sono sedute e sdraiate su semplici teli all'interno. Dietro di loro ci sono sette toilette portatili. Materassini, carta igienica, sapone - tutto scarseggia. Tuttavia, più persone come Nabafu arrivano ogni ora che non sono più autorizzate a dormire nelle loro case. "Il Ministero della Preparazione per i Disastri ha fornito cibo e ci ha affidato l'incarico di prendersi cura di queste persone per alcune settimane", dice John Cliff Wamala della Croce Rossa in Uganda. "Appelliamo alla popolazione e alle chiese a donare materassini, pannolini per bambini e articoli per l'igiene femminile, poiché sono disperatamente necessari."

In piedi accanto a lui c'è Muwada Nkunyingi in una camicia di ferro, i pantaloni del completo infilati negli stivali di gomma. Il parlamentare del distretto in cui si trova Kiteezi appartiene all'opposizione e fa parte del partito NUP (Platforma Nazionale dell'Unità). Di conseguenza, è anche critico nei confronti del governo. "Per anni ho ripetutamente avvertito in parlamento che questa discarica è un pericolo", si lamenta. Ora il governo si rifiuta di assumersi la responsabilità, afferma, e lo rende chiaro: "Anche il numero di persone disperse è significativamente sottostimato, è probabile che molte altre siano state sepolte."

In mezzo al trambusto, un ometto in tuta, con un vivace giubbotto giallo che recita "KCCA Landfill" sulla schiena, fa un cenno disinvolto. "Sì, lo so, ci sono ancora molte persone nascoste qui," ammette, presentandosi come Ken Kizito. "Specialmente di sabato, ci sono orde di bambini e adolescenti che vengono a frugare tra i rifiuti, cercando plastica e rifiuti elettronici," precisa. In questo periodo dell'anno, soprattutto con la fine della scuola e le spese per gli esami che si profilano all'orizzonte, gli studenti affollano la discarica in cerca di tesori vendibili.

Mentre le operazioni di pulizia aumentano, ora non è più possibile gettare i rifiuti qui. Non ci sono più camion stracarichi di immondizia che transitano qui. All'inizio della settimana, le montagne di rifiuti raggiungevano i 3 metri di altezza in tutta la città. In risposta, le autorità hanno agito prontamente e hanno richiesto che i camion dei rifiuti vengano trasportati in una discarica situata a Entebbe, a circa 30 chilometri di distanza. Purtroppo, questa discarica è molto vicina alla riva del lago Vittoria. Gli ambientalisti preoccupati avvertono di un imminente disastro in termini di inquinamento.

Il governo è ora sotto attenta osservazione del pubblico, a seguito del crollo di una montagna di immondizia a Kampala che ha causato numerous morti e case sepolte. La Commissione responsabile del controllo della gestione dei rifiuti in città è stata particolarmente criticata per non aver affrontato efficacemente il problema.

In risposta all'incidente, la Commissione sta attualmente rivedendo le sue strategie e le politiche di gestione dei rifiuti per prevenire tragedie future. Sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i leader della comunità per garantire la corretta smaltimento dei rifiuti e affrontare le cause alla base del problema a Kampala.

