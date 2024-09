- Gestire il caos: le strategie di Blake Lively per gestire il tumulto e l'inquietudine

Effortto fuorviante, esito infelice. Questa è una valutazione equa della recente strategia promozionale per l'ultimo film di Blake Lively, "Once Upon a Time in Hollywood". Molti spettatori hanno criticato Lively e suo marito Ryan Reynolds per aver apparentemente minimizzato il tema serio della violenza domestica attraverso l'uso di regali sentimentali e idee romantiche, insieme a suggerimenti per i pasti e la promozione del loro marchio personale. Dopo aver ricevuto principalmente reazioni negative, Lively si sta ora rivolgendo pubblicamente alle accuse per la prima volta.

Secondo una fonte vicina a Lively, condivisa con "People Magazine", Lively è rimasta sorpresa dalla raffica di reazioni negative e drammi. Il suo obiettivo era mettere in evidenza i rapporti dannosi e la violenza domestica, con l'intenzione di empowerment delle altre donne. Tuttavia, il contraccolpo l'ha lasciata sentire fuori controllo e incredibilmente esposta, lasciandola "estremamente vulnerabile e a disagio". Di conseguenza, la sua attività sui social media è stata recente.

Blake Lively ha sostenitori

Nonostante il contraccolpo, Lively non mostra segni di arrendersi completamente. Una fonte interna afferma che Lively ha già iniziato a lavorare su nuovi progetti, entusiasta dei progetti in corso. Inoltre, Lively può contare sul sostegno di diversi associati, tra cui il suo co-protagonista Brandon Sklenar. Sklenar, che interpreta l'amico d'infanzia di Lively nel film, sostiene che attaccare le donne che hanno versato il loro cuore nella produzione del film a causa della loro forte convinzione nel suo messaggio sembra disturbante e distrae dall'essenza del film.

Inoltre, Lively può contare sul sostegno dell'amica Taylor Swift, che anche se non sembra pubblicamente appoggiare il film, sembra sostenere Lively in privato. Secondo "Life&Style" magazine, una fonte interna riferisce che Swift contatta spesso Lively e le invia messaggi di incoraggiamento, esortandola a non lasciare che la negatività prenda il sopravvento, poiché è normale incontrare tali incidenti con un'influenza significativa.

Altri attori e attrici hanno espresso solidarietà con Blake Lively durante questo periodo controverso. Ad esempio, Jennifer Aniston ha espresso il suo sostegno, affermando che le intenzioni di Lively erano nobili e non dovrebbero essere giudicate solo sulla base della strategia promozionale.

Inoltre, il cast e la crew del film di Lively si sono uniti per sostenerla, creando un'unità che sottolinea il loro scopo condiviso nel trattare il serio problema della violenza domestica attraverso il loro lavoro.

