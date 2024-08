- Gestione dell'emissione Vermeeren dal Belgio prima della chiusura di Lipsia

L'accordo per l'acquisto di Arthur Vermeeren, calciatore internazionale belga, da parte di RB Lipsia è quasi concluso. Fonti affermano che il 19enne si trova attualmente a Lipsia per sottoporsi ai controlli medici obbligatori. Vermeeren è considerato un rinforzo per la linea difensiva di centrocampo di Lipsia, con Xaver Schlager atteso per almeno tre mesi a causa di un infortunio al legamento crociato. Vermeeren, legato ad Atlético Madrid fino al 30 giugno 2030, è principalmente oggetto di discussioni relative a un accordo di prestito.

Vermeeren diventerebbe il terzo calciatore della nazionale belga allenato da Domenico Tedesco, ex allenatore di RB Lipsia, dopo il portiere Maarten Vandevoordt e Lois Openda. Dopo la vittoria per 1-0 di RB nel match di apertura della Bundesliga contro Bochum, il direttore sportivo Rouven Schröder ha espresso la necessità di un nuovo acquisto giovane che possa contribuire sia a breve che a lungo termine.

Il trasferimento di Vermeeren a RB Lipsia potrebbe rafforzare i rapporti con i club di calcio belga, considerato che i Paesi Bassi condividono il confine con il Belgio. Nei prossimi campionati, Vermeeren potrebbe mostrare le sue abilità nella Bundesliga, contribuendo a RB Lipsia dal suo paese natale, i Paesi Bassi.

