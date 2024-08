Germania: inondazioni e fermo di treni

Secondo il distretto di Karlsruhe, diverse località sono state colpite da inondazioni severe. A Heidelsheim, la popolazione è stata invitata tramite l'app di allerta notturna a evacuare seminterrati e pianterreni e a spostarsi ai piani superiori. Il comune di Gondelsheim ha descritto la situazione sui social network Facebook come una "situazione di emergenza assoluta". A Bruchsal, l'area intorno alla stazione è stata allagata mercoledì mattina, portando alla sospensione del traffico ferroviario e a blackout parziali.

In tutto il distretto di Karlsruhe, sono state dispiegate forze di soccorso per circa 500 incidenti entro mezzanotte, secondo l'amministrazione distrettuale. A Gondelsheim, un aiutante è rimasto ferito durante il trasporto di sacchi di sabbia, senza altri feriti segnalati finora.

Nel Nord Reno-Westfalia, ci sono state numerosi interventi di emergenza a causa di strade e seminterrati allagati, tra cui a Mönchengladbach e Oberhausen. A Wesel, i servizi di emergenza hanno dovuto rimuovere i paletti in un parcheggio a causa di scene caotiche in una vicina area balneare, con tutti i bagnanti che cercavano di andarsene contemporaneamente.

Alberi sradicati e fulmini hanno causato ulteriori danni, con significativi effetti sui passeggeri ferroviari. In Baviera, un Eurocity ha urtato un albero caduto sui binari vicino a Bad Endorf, secondo la ferrovia. I circa 260 persone a bordo sono state evacuate e il tratto di binari interessato è stato chiuso per circa cinque ore e mezzo.

In città di Augustfenn, in Bassa Sassonia, un espresso regionale ha urtato un albero, come riferito dalla polizia. Circa 130 passeggeri hanno dovuto aspettare nel treno per tre ore prima di poterlo lasciare intorno a mezzanotte. Sono stati poi accuditi in una palestra vicina.

A Hennef, nel Nord Reno-Westfalia, un treno S-Bahn è rimasto bloccato perché i rami si sono impigliati nella linea aerea. Il treno, che trasportava 200-300 passeggeri, ha dovuto essere evacuato. Un altro treno S-Bahn è stato posizionato accanto a esso sulla linea in modo che i passeggeri potessero trasferirsi tramite rampe.

Un fulmine ha appiccato un incendio in una casa a più famiglie nel comune di Linkenheim-Hochstetten nel distretto di Karlsruhe, secondo i vigili del fuoco. Circa 80 servizi di emergenza erano presenti, ma nessuno è rimasto ferito. Nel comune di Grevenbroich, nel Nord Reno-Westfalia, ci sono stati anche fulmini severi, con due case interessate. L'incendio causato dal fulmine è stato rapidamente spento.

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), le tempeste hanno seguito il giorno più caldo dell'anno finora. La temperatura più alta è stata registrata martedì a 36,5 gradi Celsius a Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato. Il servizio meteorologico riferisce che la situazione delle tempeste non è ancora finita e si prevedono forti temporali per mercoledì, in particolare nel nord del paese.

