- Germania: esigenza di biglietti per studenti: gli studenti devono rimanere pazienti

Gli studenti, gli apprendisti e gli apprendisti di Bassa Sassonia devono ancora attendere un pass Germany accessibile. Il ministro dei trasporti Olaf Lies (SPD) aveva indicato l'estate del 2024 come periodo di avvio previsto in un'intervista dell'agenzia di stampa dpa lo scorso anno, ma aveva anche fatto riferimento alle limitazioni finanziarie dei bilanci. Purtroppo, non accadrà nel 2023. Il motivo: non ci sono fondi disponibili nel bilancio, come ha informato il Ministero dei trasporti di Hannover su richiesta di dpa.

Nella coalizione, SPD e Verdi hanno concordato alla fine del 2022 su un pass scolastico a basso costo per tutta la Bassa Sassonia. Inizialmente fissato a 29 euro, avrebbe dovuto coprire i viaggi nazionali con i mezzi pubblici a un costo ridotto di 49 euro per gli studenti, gli apprendisti e i volontari in Bassa Sassonia. Ora, l'idea è quella di un pass Germany a basso costo di 29 euro. Interessantemente, a neighboring Hamburg, a free Germany pass will become available for students starting September 1, 2024.

Il consiglio degli studenti dello stato accoglie anche l'idea di un pass Germany gratuito per la Bassa Sassonia, come ha dichiarato Matteo Feind, presidente del consiglio degli studenti della Bassa Sassonia, a dpa. Ha detto: "L'introduzione di un pass Germany gratuito sarebbe un sollievo finanziario per gli studenti. Un pass gratuito permetterebbe agli studenti di intraprendere viaggi indipendenti fin dalle prime fasi".

Nel suo programma principale, il consiglio degli studenti dello stato sottolinea che il pass non solo renderebbe più comodo il viaggio per andare a scuola, ma faciliterebbe anche l'accesso alle opportunità educative o alle attività extracurriculari in tutto il paese. Esiste già un pass Germany a basso costo per gli studenti e gli apprendisti in Nord Reno-Westfalia, Saarland e Schleswig-Holstein, tra gli altri.

Non è ancora deciso se il pass Germany a basso costo per gli studenti e gli apprendisti della Bassa Sassonia si materializzerà nel 2025, secondo il Ministero dei trasporti di Hannover, "considerando la situazione finanziaria stretta". L'intenzione è di introdurre il pass durante questo periodo legislativo, il che significa entro ottobre 2027.

A partire dal 11º anno, gli studenti sono responsabili delle loro spese di viaggio. Since secondary school level 2, gli studenti della Bassa Sassonia devono pagare le loro spese di viaggio. Tuttavia, questo non si applica agli studenti che frequentano le scuole di formazione professionale o le scuole specializzate per lo sviluppo intellettuale.

Il pass scolastico e degli apprendisti regionali non supera un massimo di 30 euro al mese. Ad esempio, la carta della rete giovanile nella regione di Hannover costa 15 euro. A Oldenburg, la tariffa per il pass scolastico è di 30 euro.

Secondo il Ministero dei trasporti della Bassa Sassonia, le associazioni di trasporto possono offrire pass scolastici e degli apprendisti regionali con il sostegno finanziario dello stato della Bassa Sassonia. In effetti, 30 delle 39 autorità di trasporto per il trasporto pubblico di passeggeri (ÖPNV) hanno già approfittato di questa opportunità. Tuttavia, il pass è valido solo all'interno dei rispettivi distretti o città indipendenti, come soluzione temporanea per il pass da 29 euro.

L'SPD, che fa parte del governo di coalizione della Bassa Sassonia, ha concordato su un pass scolastico a basso costo lo scorso anno. Il ministro dei trasporti Olaf Lies (SPD) ha menzionato l'estate del 2024 come periodo di avvio potenziale per un pass Germany nazionale e accessibile, sebbene ci siano preoccupazioni per le limitazioni finanziarie.

Leggi anche: