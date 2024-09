- Germania e Francia uniscono le forze per combattere gli elementi illegali

Per oltre due decenni, le forze dell'ordine tedesche e francesi si battono contro il crimine lungo il loro confine condiviso. Agenti provenienti da diverse forze di polizia e dogane condividono dati e informazioni 24/7 in un ufficio non descrittivo a Kehl con i loro omologhi francesi.

Maxime Fischer, a capo della missione congiunta, noto come Centro Conjunto, ha dichiarato: "La Germania ha fatto da apripista". Non c'era un simile centro in Europa prima. Ora ce ne sono circa 60 simili. "È un progetto molto europeo e pratico", ha aggiunto Fischer. Alain Winter, suo omologo francese, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è che il confine scompaia nel nostro lavoro".

Il centro è stato istituito il 10 marzo 1999 a Offenburg, in Germania, e successivamente trasferito a Kehl nel 2002, dove offre una vista spettacolare della Cattedrale di Strasburgo attraverso il Reno. Il Ministro dell'Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), ha dichiarato: "Il crimine non si ferma ai controlli di frontiera".

Ma cosa accade a Kehl?

Il centro funge principalmente da hub di comunicazione, con circa 60 dipendenti di entrambi i paesi che agiscono come intermediari per le agenzie di sicurezza, ma non per i civili. Non effettuano controlli fisici, ad esempio, sul Ponte Europeo che collega Kehl e Strasburgo, in Francia.

"Ci occupiamo principalmente di reati di piccola e media entità", ha riassunto Fischer. "Le indagini e le perquisizioni che riguardano l'area di frontiera fanno parte dei nostri compiti. Tuttavia, siamo attivamente coinvolti anche in incidenti di sicurezza di grandi dimensioni".

Durante i Giochi olimpici di Parigi del 2024, il centro ha coordinato i dispiegamenti di sicurezza con i paesi confinanti, con 52 poliziotti della Germania sudoccidentale che hanno sostenuto i loro omologhi francesi.

Il caso del caravan rubato

I dipendenti gestiscono una vasta gamma di casi. Se un caravan dotato di GPS viene rubato sul lato tedesco del Reno, la questione inizia solitamente con una chiamata al poliziotto locale tedesco, che poi spesso si rivolge alla centralinista di Kehl. "Il collega tedesco quindi传递信息给法国同事以启动搜索", Fischer ha spiegato. "I veicoli possono spesso essere localizzati utilizzando il GPS, spesso sull'autostrada".

L'ufficiale di polizia francese, Winter, ha raccontato un caso più complesso che coinvolgeva un rapimento sul lato francese: "Un bambino è stato rapito da scuola dal padre, che ha guidato verso la Danimarca. C'è stata una costante comunicazione tra i servizi in Francia e in Germania. Avevamo solo il numero di targa dell'auto. L'uomo è stato infine catturato in una area di sosta dell'autostrada".

Il trattato di polizia obsoleto

Nel 2021, sono state fatte più di 21.000 richieste al servizio tedesco-francese. "Le richieste arrivano addirittura da Martinica se ci sono problemi con i tedeschi lì", ha notato Winter, facendo riferimento all'isola caraibica francese. La maggior parte delle richieste dal suo paese non proviene più dai dipartimenti di frontiera, ma dall'intero paese, comprese le territori d'oltremare.

Sono in corso trattative tra i ministeri dell'Interno di entrambi i paesi per revisionare l'Accordo di Mondorf del 1997 sulla cooperazione polizia-dogana. Il trattato attuale è obsoleto. "Berlino e Parigi hanno capito che lavoriamo non solo al confine, ma in tutto il paese", ha concluso Winter. Tuttavia, non è stato ancora stabilito un cronoprogramma preciso per quando un nuovo trattato sarà finalizzato.

La lingua non dovrebbe essere un problema a Kehl - i dipendenti ricevono un'appropriata formazione. "Tra Parigi e Berlino, l'inglese è spesso la lingua scelta", ha detto Winter. "Qui a Kehl, diamo la priorità al francese e al tedesco".

Despite having separate German and French sections in the control center, staff often adopt a more collaborative attitude. "Everyone does everything", is the prevailing motto.

For instance, during off-hours, a request from the German national police may be processed by a state official or a customs agent, who would then forward it to a French gendarme. The French gendarmerie is part of the armed forces and performs police duties. According to Fischer, the center has a mediating role that extends beyond routine operations. "Can you provide us with information?" - questions like this from Germany could arise in the event of attacks and unrest in France.

