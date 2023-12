Germania e Francia rafforzano la sicurezza in vista dei festeggiamenti di Capodanno

La polizia della città tedesca di Colonia sta rafforzando le proprie forze in seguito a una notizia secondo cui gruppi islamisti potrebbero pianificare un attacco alla famosa cattedrale della città la notte di Capodanno.

L'ufficiale Martin Lotz ha dichiarato in una conferenza stampa che in città saranno dispiegati agenti con mitragliatrici e giubbotti protettivi.

La cattedrale gotica della città ha annunciato che sarà aperta solo per le funzioni religiose fino a nuovo avviso "a causa dell'attuale situazione di sicurezza", secondo una dichiarazione pubblicata sui social media.

Nel frattempo, a Berlino, la polizia sta cercando di sensibilizzare i cittadini sui pericoli dei fuochi d'artificio attraverso i canali dei social media.

"Non attaccateci. Non sparate contro di noi con fuochi d'artificio e razzi. Evitate sanzioni o diversi anni di carcere", ha ammonito la polizia berlinese in un video pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter, in vista della notte di Capodanno.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo che lo scorso anno i festeggiamenti per il Capodanno a Berlino si sono trasformati in violenti disordini. Diversi sono stati i feriti, tra cui agenti di polizia e vigili del fuoco che hanno dichiarato che i fuochi d'artificio sono stati deliberatamente indirizzati contro di loro. I fuochi d'artificio hanno anche provocato incendi nelle strade.

Secondo il quotidiano tedesco Die Zeit, il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha dichiarato che quest'anno la polizia della capitale è meglio equipaggiata rispetto all'anno scorso e che userà tutta la forza "se necessario".

Nel frattempo, la Francia dispiegherà 90.000 agenti per far fronte a una "minaccia terroristica molto elevata", ha dichiarato venerdì il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin.

"Ho chiesto una mobilitazione molto forte della nostra polizia e dei nostri gendarmi in un contesto di altissima minaccia terroristica a causa, ovviamente, di quanto sta accadendo in Israele e in Palestina", ha dichiarato Darmanin ai giornalisti.

Secondo i dati del Ministero degli Interni francese, il numero di poliziotti mobilitati è all'incirca lo stesso di quello della vigilia di Capodanno dello scorso anno.

Oltre alle minacce terroristiche, la Francia vede tradizionalmente un aumento dei reati minori, in particolare l'incendio di automobili, quando la gente festeggia l'arrivo del nuovo anno.

Il Ministero dell'Interno francese ha salutato una diminuzione del numero di auto incendiate il 31 dicembre 2022, con 690 rispetto alle 874 auto date alle fiamme il 31 dicembre 2021.

Il rafforzamento della sicurezza arriva dopo che misure simili sono state messe in atto in diversi Paesi europei in vista della vigilia di Natale.

Paesi come Francia, Germania e Austria hanno aumentato i controlli di sicurezza e le protezioni per le chiese in vista delle messe e delle celebrazioni della vigilia di Natale.

All'inizio di dicembre, le autorità tedesche e olandesi hanno arrestato quattro presunti membri di Hamas , sospettati di aver pianificato attacchi terroristici in territorio europeo.

Fonte: edition.cnn.com