Gerd Müller: Il leggendario attaccante del Bayern Monaco in lutto dopo la sua morte, avvenuta all'età di 75 anni

"Oggi è un giorno triste e buio per l'FC Bayern e per tutti i suoi tifosi", ha dichiarato il presidente del Bayern Herbert Hainer in un comunicato sul sito web del club.

"Gerd Müller è stato il più grande attaccante che ci sia mai stato, oltre che una bella persona e un personaggio del calcio mondiale".

Soprannominato "Der Bomber", Müller detiene ancora il record di 365 gol segnati in Bundesliga. Ha segnato anche 68 gol in 62 partite per la nazionale della Germania Ovest.

"Poi c'è un boom, poi c'è un boato e tutti gridano: "Sì, Müller ha segnato!"" era il testo di una canzone che lo stesso giocatore del Bayern ha musicato durante la sua carriera di giocatore, secondo il sito web della FIFA.

Dopo essersi unito al Bayern nel 1964, Müller ha vinto quattro titoli della Bundesliga, quattro Coppe di Germania, tre Coppe europee, la Coppa delle Coppe europee e la Coppa Intercontinentale, una competizione che si gioca tra i vincitori della Coppa europea e della Copa Libertadores sudamericana.

"I suoi successi sono tuttora ineguagliabili", ha dichiarato l'amministratore delegato del Bayern Oliver Kahn. "Come giocatore e come persona, Gerd Müller rappresenta l'FC Bayern e il suo sviluppo in uno dei più grandi club del mondo come nessun altro".

Nella finale della Coppa del Mondo del 1974, Müller segnò il gol della vittoria per 2-1 della Germania Ovest contro i Paesi Bassi.

Due anni prima aveva fatto parte della squadra nazionale che vinse il Campionato Europeo del 1972, segnando due volte nella vittoria per 3-0 contro l'Unione Sovietica in finale.

"La DFB piange la scomparsa di uno dei più grandi calciatori tedeschi di tutti i tempi. Riposa in pace, Gerd Müller. I nostri pensieri sono rivolti alla moglie e alla famiglia in questo momento", ha twittato la Federcalcio tedesca.

Secondo il sito web del Bayern, a Müller sopravvivono la moglie Uschi e una figlia.

"Siamo tutti uniti in un profondo lutto con sua moglie Uschi e con la sua famiglia", ha aggiunto Hainer. "L'FC Bayern non sarebbe il club che tutti amiamo oggi senza Gerd Müller. Il suo nome e la sua memoria vivranno per sempre".

Dopo il ritiro, Müller è rimasto al Bayern come allenatore delle giovanili. Tuttavia, in età avanzata ha sofferto di demenza, secondo quanto riportato dal sito web della FIFA nel novembre 2020, e ha vissuto in una casa di cura a sud di Monaco, dove veniva regolarmente visitato dalla moglie.

Uschi Muller ha dichiarato che il marito "è a letto per quasi 24 ore al giorno e si sveglia solo per pochi istanti", ha detto al quotidiano Bild.

A maggio, l'attuale attaccante del Bayern Robert Lewandowski ha battuto il record di 40 gol in una stagione della Bundesliga, precedentemente detenuto da Müller, che resisteva dalla stagione 1971-72.

Il 22 maggio, nel minuto finale della vittoria del Bayern Monaco sull'Augsburg per 5-2, l'attaccante polacco ha raccolto il rimbalzo del tiro di Leroy Sane e ha segnato il suo 41° gol stagionale. Quella era l'ultima partita della stagione 2020/2021.

Lewandowski aveva già pareggiato il record di 49 anni di Müller il fine settimana precedente, rivelando una maglietta in omaggio al leggendario attaccante del Bayern con la scritta "4EVER GERD".

Lewandowski è al secondo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Bundesliga, con 277 gol, dietro solo ai 365 di Müller.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com