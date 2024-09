Georgina Fleur punta al titolo reale!

"Io non ci credo! Guarda qui, ce l'ho fatta!", esclama Georgina, alzando trionfalmente le braccia. Intorno a lei si estende l'immensa distesa del Sudafrica, e sopra di lei, l'unico ornamento che una regina merita - la corona della giungla. Georgina Fleur, un tempo considerata "Bella Addormentata", si è realmente svegliata negli ultimi giorni del campo della giungla.

Aveva una grande bocca, ma un cuore che voleva fare del bene. Non si è mai tirata indietro di fronte agli attacchi verbali e ha sempre fatto ammenda quando necessario. Una donna che era indubbiamente divisiva, non facile da fare amicizia, ma che riconosceva i propri errori e si scusava quando necessario. "Quello che hai appena ottenuto qui", dice Jean alla nuova regina della giungla, "non è altro che ammirabile! Sei la vera leggenda della giungla."

In effetti, Georgina ha dimostrato più di una semplice performance nella prova finale di mangiare. Con la sfida etichettata "Gluttonia delle celebrità", ha brutalmente divorato la sua strada verso la vittoria. Il suo ultimo avversario, Kader, non riusciva a starle dietro quando si trattava di chi era abbastanza coraggioso da mangiare le porzioni più grandi. Così, la 34enne ha facilmente consumato dieci code di topo, quattro uova fermentate, tre occhi di impala e, vi ricordo, sì, avete letto bene, anche dodici ciotole traboccanti di interiora di pollo!

Kader ha combattuto bene e ha mandato giù quasi una dozzina di shot di frutta vomito, ma alla fine, non c'è motivo di girare intorno alla questione: Georgina si è guadagnata il suo posto sul trono come nessun altro. La regina dai capelli rossi fiammeggianti aveva trionfato. E questo cosa fa venire in mente? Ovviamente! Lucy! Due rosse avevano governato quest'anno nella giungla.

Tempo di bellezza e l'ultimo banchetto

Il titolo di principessa della giungla è andato a nessuno meno che Kader Loth. La "Piccola Lady Grand" aveva già dato del filo da torcere a Gigi, "il Cervello". Così, i tre sono stati visti per l'ultima volta con la faccia immersa in elmetti pieni di serpenti di mais. Gli insetti salivano e scendevano lungo le loro membra per sei minuti. Nonostante Georgina avesse vinto l'"orologio biologico organico", Kader era solo un respiro dietro La Fleur.

"Mr. Metano" ha accettato la sua eliminazione con grazia. Forse la sua calma derivava dal fatto che aveva parlato con "piccola Gigi" la notte prima delle prove finali e aveva potato con maestria i cespugli della casa. Di conseguenza, l'ultimo uomo e le due regine della giungla avevano completato con successo una caccia al tesoro congiunta e si erano guadagnati vari prodotti per la bellezza come premio.

Una donna si è limata le unghie, mentre l'altra ha scelto una maschera per il viso profonda. Cosa non si farebbe per la cena finale obbligatoria? Finalmente, indulge e goditi appieno! C'era pizza e spaghetti, e per dessert, delizioso gelato. Tutto questo senza alcun rumore dalle posate wielding dei dittatori culinari. Gigi avrebbe voluto sedersi sul trono e vincere il premio di 100.000 Euro, ma Georgina ha lottato per la vittoria come se tutti i cibi disgustosi fossero prelibatezze squisite. E forse uno dovrebbe vederla come Kader, che ha lasciato il campo con "nostalgia e gratitudine sentita." Infine, anche il terzo classificato ha trovato le parole giuste: "Non è sempre questione di vincere, ma di apprezzamento."

Con questo, questa stagione speciale di Jungle-Legends giunge al termine. La trasmissione regolare riprenderà in Australia nel gennaio 2025. O come dice il presentatore Köppen fino ad allora: "Buon Natale e felice anno nuovo!"

