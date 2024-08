- Georgina Fleur ha subito un'amputazione del dito di una lunghezza breve.

La sopravvissuta della giungla Georgina Fleur (34) lascia i suoi compagni di sfida a bocca aperta nell'undicesimo episodio di "Sono un Celebrity - Lo scontro leggendario della giungla" (in streaming su RTL+ dal 25 agosto alle circa 20:15, e in onda su RTL il giorno successivo) con una rivelazione sulle unghie dei piedi. "Mi sono fatta accorciare le unghie dei piedi", rivela con nonchalance Fleur durante una chiacchierata con i compagni di campo Elena Miras (32) e Mola Adebisi (51). Mola sembra particolarmente confuso da questa rivelazione.

Georgina Fleur si è fatta tagliare un pezzo dell'osso del secondo dito del piede

"Cosa?" chiede Mola, chiaramente sconvolto. Fleur spiega che si sentiva a disagio perché il suo secondo dito del piede era più lungo del dito grosso. "È una cosa comune, capita a tutti", commenta Mola.

"Non hai tutte le rotelle a posto"

Fleur, appassionata di sandali con cinturino, ha trovato questo problema fastidioso per tutta la vita. Spiega il processo in questo modo: "Hanno fatto un'incisione sul secondo dito, hanno tagliato un pezzetto dell'osso e poi l'hanno ricucito". Ora, dice, i suoi piedi sono "semplicemente bellissimi" e può indossare "scarpe aperte e delicate".

"Mi prendi in giro?" risponde Mola, ancora incredulo. "Non sei del tutto a posto con la testa", dice. Sostiene che Fleur "dev'essere caduta dal tavolo da cambio da piccola". Ritiene che questo sia "senza dubbio il lifting estetico più ridicolo" che abbia mai sentito.

"This takes shocking to a new level", esclama Elena, ancora sotto shock. "Non posso credere che tu abbia fatto una cosa del genere nella giungla, è solo assurdo!" aggiunge Mola, scuotendo la testa per lo stupore, mentre la confessione scioccante nella giungla continua a svilupparsi.

