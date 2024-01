Georgia Oboh: La prima giocatrice nigeriana del Ladies European Tour

"Vedere una persona che mi assomigliava giocare ad un livello così alto e che lo fa ancora adesso è stato di grande ispirazione", ha dichiarato alla CNN Sport.

"Naomi Osaka fa parte della nuova generazione di stelle del tennis e di atleti di alto livello. Sono davvero in sintonia con lei, nel senso che stiamo cercando di sfondare in tutti gli sport".

Proprio come Williams e Osaka, Oboh è stata un'adolescente prodigio.

A soli 17 anni, Oboh si è guadagnata un posto nel Ladies European Tour (LET) ed è diventata la prima nigeriana a qualificarsi per il tour.

Ora vuole qualificarsi per i Giochi Olimpici e diventare la migliore golfista del mondo.

"Essere la numero 1 al mondo è un obiettivo a lungo termine", ha detto. "Penso che a breve termine, in realtà, vorrei potenzialmente giocare uno o due major anche quest'anno, migliorare la mia classifica ed eventualmente giocare nel LPGA Tour".

Percorso verso la vetta

Georgia è nata nella città di Manchester, nel nord dell'Inghilterra, e i suoi genitori hanno avuto un ruolo fondamentale nel farle iniziare a giocare a golf in tenera età.

Suo padre è stato introdotto al gioco dalla nonna. Poi ha fatto giocare la moglie e non è passato molto tempo prima che Georgia, sei anni, impugnasse la sua prima mazza da golf.

Si è spostata, giocando in diversi golf club e raccogliendo nuove competenze ed esperienze, che secondo lei le sono servite per diventare una professionista.

"Mi sono ritrovata a competere con ragazze e ragazzi", ricorda la ventenne.

E alla fine ho iniziato a giocare il Campionato europeo per ragazzi degli Stati Uniti e poi il Campionato mondiale per ragazzi degli Stati Uniti, che ho vinto all'età di 14 anni, e poi ho giocato la maggior parte del mio golf giovanile, a dire il vero, in America".

"Quindi ho trascorso molte estati e inverni all'estero. Mi piace pensare di aver fatto un'ampia esperienza giocando a golf in diversi Paesi e con diverse condizioni climatiche".

L'ultima apparizione di Oboh come golfista dilettante è avvenuta all'età di 17 anni, quando si è recata a Buenos Aires, in Argentina, per i Giochi olimpici giovanili del 2018, finendo in 22ª posizione.

Dopo una carriera giovanile di successo, in cui ha vinto numerosi trofei, Oboh è entrata nella scuola di qualificazione per il LET. Dopo aver superato le pre-qualificazioni, ha dovuto attendere nervosamente l'ultimo giorno dell'evento vero e proprio per ottenere la sua carta da professionista.

"Sull'ultima buca, avevo un par putt che mi avrebbe messo sul filo del rasoio", ricorda.

"Ho fatto quel putt finale e poi è stata una specie di attesa per vedere se sarei riuscita a superare il taglio o meno. Così si è arrivati agli ultimi colpi di alcuni degli altri giocatori ma, alla fine della giornata, sono riuscita a fare il taglio e a prendere la mia carta".

Oboh è diventato professionista nel novembre 2018 e ora spera di partecipare a uno o due major quest'anno, oltre a "migliorare il mio status e costruire le mie basi".

Crescere il gioco

Il LET si descrive come un "gruppo eterogeneo e multiculturale di 316 golfisti professionisti in rappresentanza di 36 Paesi", ma alcuni giocatori del tour, come Inci Mehmet, hanno chiesto più programmi per aumentare la diversità nel golf.

"La mia preoccupazione principale era quella di giocare al meglio", ha detto Oboh riflettendo sulla questione della diversità nel golf. "Sono stata in paesi di tutto il mondo. Ma non lascio che cose come il colore della mia pelle o il mio sesso mi impediscano di arrivare dove devo o voglio".

Mentre il golf fa parte della cultura in molti angoli del mondo, in Africa - al di fuori del Sudafrica - è ancora uno sport nuovo per il continente.

Il Sudafrica ha prodotto talenti di successo come i vincitori di major Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel e Louis Oostuizen in campo maschile e Sally Little in campo femminile.

Ma a causa della mancanza di "investimenti e sviluppo" a livello giovanile, altri Paesi africani non sono stati in grado di produrre golfisti dello stesso calibro.

Oboh aveva la possibilità di rappresentare il Regno Unito, ma ha scelto la Nigeria per il legame con le sue origini. Ha dichiarato che il suo campo di casa è l'Ikoyi Club 1938 a Lagos, la capitale commerciale della Nigeria, e ha vinto diversi premi nel Paese. Ha anche vinto il suo primo torneo da professionista al suo debutto professionale al Cote D'Ivoire Open.

Essendo la prima nigeriana a giocare nel LET, Oboh è consapevole del fatto che raggiungere il Tour è "un traguardo".

Ma spera di poter essere un esempio per gli altri, piuttosto che un lampo di genio per il golf nigeriano.

"Non voglio essere l'ultima nigeriana. Abbiamo alcune ragazze dietro le quinte, che si prepareranno probabilmente tra cinque o sette anni", ha detto.

"Spero che per allora la storia sarà diversa. Ma il solo fatto di essere riuscita a partecipare al Tour è già di per sé un risultato. E non mi considero la prima a fare questo o quello. Sì, lo inserirò nella lista dei successi, ma ho fissato i miei obiettivi per la prossima generazione".

