George R.R. Martin sta lavorando a tre spinoff di "Game of Thrones" animati

In un post sul blog pubblicato nel fine settimana, l'autore di "Game of Thrones" ha dichiarato di essere al lavoro su tre progetti di animazione basati sulla popolarissima serie.

Martin ha scritto: "C'è così tanto in televisione al giorno d'oggi, nell'era dello streaming, che è difficile tenere il passo". "È sempre una gioia imbattersi in una serie che non si è mai vista prima, una grande serie che ti lascia a bocca aperta, che affonda i suoi artigli dentro di te e non ti lascia andare".

Ha fatto notare che la serie animata di Netflix "Blue Eye Samurai" è proprio uno show di questo tipo, il che ha portato alla rivelazione dei suoi show animati in fase di sviluppo.

"Si dà il caso che io e la HBO abbiamo i nostri progetti animati, ambientati nel mondo di A SONG OF ICE & FIRE. Nessuno di essi ha ancora ottenuto il via libera, ma credo che ci stiamo avvicinando al passo successivo con un paio di essi", ha scritto Martin. "Quando è iniziato l'ultimo ciclo di sviluppo, qualche anno fa, avevamo quattro idee per spettacoli animati, con alcuni grandi talenti. A tempo debito sono seguite writers room e summit, bozze e sceneggiature... ma, ahimè, due dei progetti originali sono stati poi accantonati".

La HBO è di proprietà della società madre della CNN.

Secondo Martin, il prequel di "House of the Dragon", precedentemente annunciato, "Nine Voyages", sarà ora animato.

"Nine Voyages" racconterà la storia del serpente marino Corlys Velaryon, interpretato in "House of the Dragon" da Steve Toussaint.

"I vincoli di budget avrebbero probabilmente reso proibitiva una versione live action, visto che metà della serie si svolge in mare e che è necessario creare un porto diverso ogni settimana, da Driftmark a Lys, alle isole Basilisco, a Volantis, a Qarth, a... e così via", ha scritto Martin. "C'è un mondo intero là fuori. E abbiamo molte più possibilità di mostrarlo tutto con l'animazione. Quindi ora abbiamo tre progetti di animazione in corso".

Sebbene Marton sia fiducioso che i progetti arriveranno sugli schermi, ha anche scritto che "nulla è certo a Hollywood".

Una cosa è certa: la seconda stagione di "House of the Dragon" debutterà quest'estate.

Fonte: edition.cnn.com