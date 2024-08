- George Clooney non vuole foto pubbliche dei suoi figli.

Hollywood star George Clooney vuole impedire la diffusione di foto dei suoi figli. "Stiamo affrontando problemi seri, con persone che ci vogliono fare del male," ha dichiarato il 63enne in un'intervista a "GQ" magazine. "Per questo non vogliamo che foto dei nostri figli circolino in pubblico."

Altri, altrettanto famosi, trovano un modo per condurre una vita normale. "Possono attraversare New York senza essere seguiti," ha spiegato il vincitore dell'Oscar. Ma per lui, questo non è mai stato possibile.

"Non c'è mai stato quel momento in cui potevamo semplicemente passeggiare a Central Park," ha probabilmente detto, riferendosi alla sua famiglia. Dal 2014, l'attore è sposato con la avvocatessa britannica-libanese Amal Clooney, e hanno dei gemelli, un maschio e una femmina, dal 2017.

Clooney ha sottolineato che fa molto per mantenere la privacy. "Ci sono momenti in cui preferiresti non andare in ospedale per qualcosa che di solito andresti a curare." Il suo collega attore Brad Pitt ha aggiunto: "È un titolo istantaneo. Penso che preferirei lasciare che la ferita guarisse."

Clooney e Pitt saranno presto insieme in un nuovo film: "Wolfs" di Jon Watts. La commedia d'azione uscirà al Festival del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre.

L'intervista di George Clooney sulla vita familiare privata è stata pubblicata su 'GQ' magazine. Nonostante la loro fama, Brad Pitt si è solidarizzato con Clooney, menzionando che anche lui apprezza la privacy, spesso scegliendo di non pubblicizzare problemi di salute per evitare l'attenzione dei media.

