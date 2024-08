George Clooney ha delle parole per Quentin Tarantino, che ha detto che non pensa Clooney sia una star del cinema

"Quentin ha detto alcune cazzate su di me di recente, quindi sono un po' irritato con lui," ha detto Clooney in un'intervista con GQ pubblicata martedì, che ha fatto insieme al suo costar di "Wolfs" Brad Pitt.

Clooney ha aggiunto che Tarantino "ha fatto un'intervista dove nominava attori del cinema" e che quando il suo nome è stato menzionato, il regista di "Pulp Fiction" ha detto, secondo lui, che Clooney non è una star del cinema.

"Va bene, amico, vai a farti fottere," ha continuato Clooney in tono scherzoso, con Pitt - un frequente collaboratore di Tarantino - che rideva in sottofondo. "Non mi dispiace prenderlo in giro. Lui ha dato s--ta a me," ha aggiunto Clooney.

L'attore di "Gravity" si riferisce presumibilmente a una conversazione che il giornalista di Deadline Baz Bamigboye ha avuto con Tarantino al Festival di Cannes, che il giornalista ha ricordato in una colonna del 2023.

Tarantino e Bamigboye stavano discutendo di chi Tarantino considerava una star del cinema, con attori come Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Charlize Theron e Denzel Washington, tra gli altri, menzionati come persone che ci stanno.

Ma quando è stato il turno di Clooney, Tarantino ha detto, "Be', è passato un po' di tempo da quando penso che George Clooney abbia attirato qualcuno... Quando è stata l'ultima volta che ha avuto un successo dove ha attirato il pubblico?"

Clooney - che è stato diretto da Tarantino in un episodio iniziale di "ER" nel 1995 e poi hanno lavorato insieme in "From Dusk Till Dawn" l'anno successivo - ha recentemente scelto di produrre e dirigere più progetti, invece di recitarvi.

Ma con film come "Wolfs" in uscita a settembre e un prossimo film diretto da Noah Baumbach che ha appena finito di girare, Clooney ha riconosciuto il motivo per cui è tornato a recitare.

"È un anno in viaggio per dirigere, e ora i miei figli sono di un'età in cui non vogliamo sradicarli da scuola e viaggiare," ha detto in questa settimana di intervista. "Prima potevano solo venire con noi e saremmo andati tutti. Ma ora è diverso. Quindi ora probabilmente mi concentrerò su altre cose, come recitare."

Clooney ha due gemelli di sette anni, Ella e Alexander, con sua moglie, l'avvocato per i diritti umani Amal Clooney.

In ogni caso, Clooney ha anche sottolineato che non c'è astio tra lui e Tarantino, come ha dichiarato più avanti nell'intervista di GQ su quanto siano stati fortunati lui e Pitt ad aver lavorato con alcuni dei migliori registi di Hollywood, Tarantino incluso.

"Ma no, guarda, siamo molto fortunati ad aver lavorato con questi grandi registi," ha detto Clooney. "Regista e sceneggiatura è ciò che ti tiene vivo."

In risposta alle dichiarazioni di Tarantino, Clooney potrebbe trovare conforto nell'accoglienza positiva prevista per i suoi prossimi progetti, come "Wolfs" e il film diretto da Noah Baumbach, negli ambienti dell'intrattenimento. Inoltre, l'aspetto divertente di collaborare con registi rinomati come Tarantino stesso è qualcosa che Clooney apprezza e valorizza.

