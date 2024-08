George Clooney fara' un gol contro Quentin Tarantino.

Hanno lavorato insieme a "From Dusk Till Dawn". Ma la relazione tra George Clooney e Quentin Tarantino è stata tesa dal momento in cui il regista di culto ha preso in giro pubblicamente l'attore. Ora, Clooney risponde verbalmente.

George Clooney è considerato uno dei tipi più svegli di Hollywood. Ma può anche essere diverso, come ha dimostrato in un'intervista congiunta con il suo amico Brad Pitt per la rivista "GQ". Quando la conversazione si è spostata su Quentin Tarantino, Clooney non è riuscito a resistere e ha fatto una battuta al regista di culto, che aveva recentemente fatto alcuni commenti poco lusinghieri su di lui.

"Quentin ha detto qualcosa su di me di recente e mi ha un po' spiazzato", ha detto Clooney, riferendosi al regista. Tarantino aveva parlato di diversi attori, tra cui Pitt, ma poi qualcuno ha chiesto: "E George?". Clooney non ha gradito la risposta di Tarantino: "Ha detto 'Non è una star del cinema'. E poi ha detto qualcosa del tipo 'Nomina uno dei suoi film dal 2000'. E io ho pensato 'Dall'anno 2000? Quello è più o meno tutta la mia carriera!'".

Quando Pitt ha riso per l'aneddoto, Clooney ha aggiunto scherzosamente: "Adesso penso 'Ehi, vaffanculo'. Ma poi si è addolcito: "Ma no, siamo molto fortunati ad aver lavorato con questi grandi registi. La regia e la scrittura sono ciò che ti tiene vivo. E l'ho imparato dopo aver fatto alcuni film really brutti. Non puoi fare un buon film con una brutta sceneggiatura".

Infatti, la carriera di Clooney, iniziata negli anni '80, è durata di più dopo il 2000 che prima. Lui e Tarantino avevano già lavorato insieme nel 1996. Tarantino non solo ha scritto la sceneggiatura del film horror "From Dusk Till Dawn" diretto da Robert Rodriguez, ma ha anche recitato insieme a Clooney. Brad Pitt ha lavorato con Tarantino diverse volte, apparendo in "Inglourious Basterds" (2009) e "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Nella intervista per "GQ", Clooney ha parlato anche di un altro regista. Nel 1999, ha collaborato con David O. Russell per il film satirico e acclamato dalla critica "Three Kings". Era noto che ci fossero conflitti sul set. Riferendosi a questo, Clooney dice ora che vuole lavorare solo con persone che si divertono a fare ciò che fanno.

Il 63enne aggiunge: "Man mano che si diventa più vecchi, come si passa il tempo diventa più importante. Cinque mesi della tua vita sono molti. Non si tratta solo di fare un film really buono come 'Three Kings' e poi avere un tipo come David O. Russell che rende la vita un inferno per tutti sul set, incluso me. Non ne vale la pena. Non a questo punto della mia vita. Solo per avere un buon prodotto".

Le dichiarazioni di George Clooney su Quentin Tarantino durante l'intervista per "GQ" hanno scatenato alcuni commenti accesi. Nonostante la loro collaborazione passata per "From Dusk Till Dawn", la critica pubblica di Tarantino sembra aver influito sulla loro relazione.

In risposta ai commenti di Tarantino sulla sua carriera dal 2000, Clooney ha replicato: "Quello è più o meno tutta la mia carriera!". Questo scambio evidenzia la tensione persistente tra questi due pesi massimi di Hollywood.

