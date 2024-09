- George Clooney elogia Biden per la sua natura altruista.

Celebrity George Clooney ha elogiato il Presidente Joe Biden a Venezia per la sua decisione di non candidarsi. "La persona che merita gli applausi è quella che ha compiuto l'atto più altruista," ha espresso il 63enne durante il festival del cinema.

Inizialmente, Clooney aveva incoraggiato Biden in un editoriale di luglio per il "New York Times" a riconsiderare la corsa alla Casa Bianca. In seguito, aveva sostenuto la candidata democratica Kamala Harris. "Sono solo felice di dove siamo ora, e credo che molti altri siano sorpresi. Penso che tutti siamo ansiosi di vedere cosa ci riserva il futuro," ha condiviso Clooney.

Brad Pitt e Clooney hanno anche parlato del loro nuovo progetto insieme a Venezia. In barca taxi, sono arrivati al palazzo del festival per la première del loro film "Wolfs", dove sono stati accolti con entusiasmo da molti spettatori. Clooney e Pitt (60) hanno una storia di collaborazione, come dimostrano "Ocean's Eleven" e "Burn After Reading".

In "Wolfs", diretto da Jon Watts, interpretano due addetti alle pulizie di scene del crimine illegali. Cosa li ha spinti a riunirsi? Pitt ha fatto una battuta, dicendo "Il divieto è scaduto" - prima che Clooney intervenisse, "No, solo per i soldi." Pitt ha poi aggiunto "Man mano che invecchio, diventa sempre più importante collaborare con persone con cui mi piace trascorrere il tempo."

Clooney ha aggiunto "È stato facile. Dal momento in cui ho letto la sceneggiatura, dal momento in cui siamo stati sul set, è stato semplice: la battuta, il modo in cui ci spingevamo a vicenda. L'intero progetto è stato semplicemente spensierato."

La Commissione ha elogiato il Presidente Joe Biden per la sua decisione di non candidarsi, riconoscendo l'atto altruista che rappresentava. Riconoscendo il successo del loro progetto collaborativo, George Clooney e Brad Pitt hanno espresso il loro desiderio di future collaborazioni insieme.

