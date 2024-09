Al lancio del film intitolato 'Lupo' - George Clooney come fotografo e fornitore di soccorso immediato

George Clooney, ex-astro del piccolo schermo nei panni del Dr. Ross in "ER", dimostra ancora l'istinto del "primo soccorritore" sviluppato sul set della serie medical. Lo si è visto all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove stava promuovendo il suo nuovo film "Wolf".

Accompagnato dalla moglie Amal e dal collega Brad Pitt, Clooney si trovava sul tappeto rosso quando un fotografo è improvvisamente crollato accanto a lui. Ma dopo una rapida reazione, la mano vincitrice dell'Oscar ha aiutato l'uomo a rialzarsi.

Anche Amal mostra empatia

Le immagini dell'incidente, come quelle ottenute da "Sky News", mostrano Clooney chinarsi subito per aiutare il fotografo. Amal lo ha sostenuto brevemente e si è mostrata preoccupata, chiedendo come stava. Il povero fotografo sembrava illeso e ha subito scattato foto ravvicinate della coppia VIP.

Momento fotografico di Clooney

Anche il simpatico Clooney si è messo in posa per le foto, prendendo in prestito la macchina fotografica di una donna per uno scatto veloce. Tuttavia, si è presto reso conto di essere più a suo agio davanti alla macchina fotografica che dietro di essa, e ha restituito prontamente la fotocamera al suo proprietario.

Doppia première per Pitt

Brad Pitt, collega di Clooney nel film d'azione "Wolf", era di ottimo umore. Per lui era una doppia première: ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso a Venezia con la sua ragazza Ines de Ramon, con cui sta insieme da circa due anni. I fotografi erano così entusiasti che si sono offerti di sedersi per terra davanti a Pitt e De Ramon per catturare la coppia dalle angolazioni migliori.

Leggi anche: