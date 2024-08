- Genitore in controversia per la cura dei figli viene aggredito da una banda durante il processo

Si dice che questa banda di giovani violenti abbia lasciato un uomo di mezza età in uno stato vulnerabile: Un gruppo di otto individui, sospettati di far parte di una brutale gang di giovani, è stato processato dal giovedì scorso al tribunale distrettuale di Düsseldorf. Gli imputati, con un'età compresa tra i 16 e i 20 anni, sono accusati di aver commesso sette rapine a mano armata in otto giorni, con la partecipazione di diversi membri. L'atto di accusa sostiene che abbiano aggredito le loro vittime con una machete e una pistola a gas in alcuni casi, mentre in altri hanno minacciato di sparare.

Il modus operandi della gang: questi giovani avrebbero pubblicizzato telefoni cellulari di alto prezzo su un sito di aste online, attirando potenziali acquirenti in un luogo designato con contanti. Anche i venditori di telefoni cellulari nei quartieri eleganti della capitale dello stato sarebbero stati presunti obiettivi di questi teenager rapinatori.

Un uomo di 28 anni, sposato, è stato aggredito violentemente, finendo in ospedale e dipendendo dalle cure. Non è ancora chiaro se recupererà mai la capacità di muovere il braccio. La polizia ha sequestrato due armi false, due machete, un'ascia, un coltello a serramanico e diversi telefoni cellulari quando ha arrestato il gruppo. Quattro dei otto accusati sono attualmente in custodia.

Il processo riprenderà la prossima settimana - sono previsti anche ulteriori testimoni.

L'atto di accusa contro i giovani accusati include l'accusa di aver commesso crimini giovanili, specificamente sette rapine a mano armata in una settimana. A causa di questi incidenti, la città ha visto un aumento della paura tra i suoi residenti, particolarmente nei quartieri eleganti.

