- Genitore e neonato sottoposti a insulti razziali e aggressioni fisiche

Un uomo si è messo nei guai per aver aggredito verbalmente e fisicamente una donna di colore con un bambino a Oldenburg. Questo individuo di 37 anni è stato portato in ospedale per cure mediche, fortunatamente il bambino non è stato ferito, come riferito dalle autorità. L'accusato è stato portato in una struttura di salute mentale.

Stando ai resoconti, quest'uomo ha affrontato la donna di 37 anni che spingeva un passeggino lunedì sera sul marciapiede, lanciando insulti razziali e sputando ripetutamente su di lei. La madre ha difeso il suo bambino. L'aggressore è stato riferito come abbia continuato, colpendola e puntandole un cavatappi sulla guancia. Diversi passanti sono intervenuti per aiutare la donna, causando all'aggressore la fuga. Le forze dell'ordine lo hanno catturato poco dopo.

Annuncio delle Forze dell'Ordine

L'incidente iniziale ha coinvolto aggressioni verbali e fisiche, che possono essere classificate come crimini gravi. A causa delle sue azioni, l'uomo è stato trattenuto in una struttura di salute mentale per ulteriori valutazioni.

Leggi anche: