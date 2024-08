- Genitore e figlio condannati per distribuzione di droga nel loro spazio abitativo

Una donna di 58 anni e suo figlio di 31 sono stati condannati per crimini legati alla droga nel loro appartamento a Berlino-Schöneberg. Il tribunale regionale di Berlino ha inflitto al figlio una pena detentiva di tre anni e tre mesi. Sua madre ha ricevuto una pena sospesa di un anno e sei mesi. Il tribunale ha stabilito che il figlio era coinvolto nel traffico di droga armata, tra le altre cose. La madre è stata giudicata aver aiutato le sue attività. Madre e figlio hanno confessato la loro involvement. "Non volevo tradire o perdere mio figlio, ma ho taciuto troppo a lungo," ha spiegato la donna.

La sentenza del tribunale ha stabilito che diversi sedativi venivano venduti dall'appartamento della madre. Le droghe appartenevano al figlio e aveva il suo permesso per conservarle nelle sue stanze. Inoltre, ha aiutato nelle vendite quando lui non c'era. La 58enne desiderava "aiutare suo figlio che era nei guai, ma stava agendo nel modo sbagliato". Il 31enne cercava di finanziare il suo uso personale di droga attraverso la vendita di droga. I difensori sono stati anche trovati colpevoli di possesso di droga e violazione della legge sulle armi.

Le indagini sono iniziate ad aprile 2022 dopo segnalazioni di frequente uso di droga in uno spazio verde a Berlino-Schöneberg. Si sospettava che le droghe provenissero da un appartamento al piano terra nelle vicinanze. Durante due perquisizioni, la polizia ha sequestrato, tra le altre cose, sei chilogrammi di cannabis, quasi 180 pasticche di ecstasy e cocaina. È stato anche scoperto un coltello a serramanico nascosto nei cuscini del divano. La madre e il figlio avevano intenzionalmente nascosto lì per difesa personale, come hanno dedotto i giudici.

Sono stati trovati sedativi in tutta l'appartamento - sotto il divano, sugli scaffali, dietro l'unità TV, sotto una lattina di caffè, in un pacchetto di sigarette dietro un cuscino, nel frigorifero. È stato anche confiscato un totale di circa 8.800 euro in contanti.

Il tribunale ha generalmente accolto le richieste dell'accusa nella sua sentenza. La difesa aveva chiesto pene sospese. La sentenza non è ancora definitiva.

Il caso dei difensori è stato inizialmente esaminato dal tribunale di primo grado di Berlino a causa della natura e della gravità delle accuse. Dopo aver esaminato le prove e le testimonianze, il tribunale ha deciso di condannare la madre e il figlio in base ai loro ruoli nei crimini legati alla droga.

