Gene Simmons continua a provare sensazioni distruttive.

Gene Simmons ha concluso il viaggio dei Kiss alla fine del 2023, arrivando al suo 75° compleanno. Non sta contemplando un pensionamento completo dalle esibizioni, poiché l'uomo che è salito dalle umili origini e ha abbracciato il "Sogno Americano" preferisce rimanere sotto i riflettori.

Simmons ha detto addio ai suoi iconici stivali argentati con zeppa alta, ai pesanti costumi e al trucco di scena - dopo un carriera di 50 anni con la sua leggendaria band, che ha raggiunto l'apice con il loro ultimo concerto nel dicembre dell'anno precedente. Anche se la pensione dal palco non è nei suoi piani, l'uomo famoso per la sua lingua lunga salirà sul palco senza il suo caratteristico trucco.

La sua difficoltà nel rimanere lontano dalle esibizioni era evidente. Nel 2022, ha riflettuto sull'aspetto che gli sarebbe mancato di più dopo i Kiss – l'emozione del palco. "L'incanto che esercita", ha confessato. "Essere lì, quasi sembra essere il Papa. Durante la Pasqua, guidare un quarto di milione di persone in un coro – non c'è sensazione che la eguagli."

Anche se i Kiss non hanno raggiunto il Papa in termini di pubblico ai concerti individuali, hanno sempre riempito enormi arene e stadi con i loro spettacoli sfarzosi. Il loro concerto record, tenuto nel 1983 allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, ha attirato circa 137.000 fan entusiasti.

Il tour di addio dei Kiss, "The End Of The Road", interrotto dalla pandemia di COVID-19, ha visto la band esibirsi in oltre 250 spettacoli dal 2019 al 2023. I loro ultimi spettacoli si sono tenuti al Madison Square Garden della loro città natale, segnando una chiusura iconica.

Soldi e donne

Il loro primo concerto nel 1973, a pochi isolati di distanza, ha visto Simmons esibirsi di fronte a sole dieci persone – la sua ragazza, la moglie di Peter Criss e un pugno di amici al Popcorn Pub. Con il trucco e i costumi ridotti, lo spettacolo dei Kiss era ancora nella sua infanzia, ben lungi dalle produzioni sfarzose per cui sarebbero diventati famosi.

Formando la band Wicked Lester con Paul Stanley, Simmons voleva di più. Hanno registrato canzoni inedite all'epoca; in seguito sarebbero diventate la pietra angolare del loro primo bacio. La loro fame comune di fama e fortuna li ha spinti a creare qualcosa di rivoluzionario. In interviste successive, Simmons è stato schietto sulla vera motivazione: soldi e donne.

Radici nella sopravvivenza all'Olocausto

Simmons e Stanley condividono radici ebraiche. Nato Chaim Witz a Haifa, in Israele, la madre di Simmons, Flora Klein, aveva sopravvissuto a diversi campi di concentramento nazisti. Dopo la persecuzione della sua famiglia, emigrò in Israele prima di trasferirsi negli Stati Uniti con Simmons all'età di otto anni. Suo padre rimase indietro, si trasferì e iniziò una nuova famiglia. In America, il giovane Chaim Witz si trasformò nel americanizzato Eugene Klein, poi si metamorfosò ulteriormente in Gene Simmons – assumendo la persona di "The Demon" per i Kiss.

Il Sogno Americano realizzato

Sopravvissuto alla povertà, Simmons aspirava al "Sogno Americano". Dopo aver raggiunto la fama di rockstar con i Kiss, ha trasformato il loro marchio in un colosso aziendale. Dai vestiti e giocattoli con il marchio ai gadget, Simmons ha trasformato i Kiss in un potere commerciale. I fan possono persino optare per una bara a tema Kiss per il loro ultimo saluto.

La loro incursione cinematografica, however, si è rivelata molto meno di successo. "Kiss Meets The Phantom Of The Park", uscito in Germania come "Kiss - Von Phantomen gejagt", è stato un disastro comico. Oggi gode di status di culto tra i fan più accaniti.

Simmons ha continuato a fare incursioni a Hollywood negli anni '80 – apparendo in spettacoli come "Miami Vice" e nei film come "Trick Or Treat", ma la sua carriera di attore non ha mai decollato. Invece, i Kiss hanno continuato il loro regno – togliendosi le maschere, subendo cambiamenti nella formazione e tornando infine al loro famoso trucco nel 1996.

Florendo nell'era del rock alternativo degli anni '90, i Kiss hanno avuto un inatteso rinascimento. Erano uno dei concerti dal vivo più richiesti despite the grunge and alternative rock-dominated era. Unfortunately, their classic lineup burned out soon but the makeup lived on until their final performance at Madison Square Garden on December 2, 2023.

Always monetizing opportunities, Simmons even sold an exclusive collection of 150 previously unreleased songs, personally delivering the $50,000 box set to each buyer.

Gene Simmons' "American Dream" has undoubtedly come true – he has amassed a fortune and later claimed to have shared his life with countless women. He found his personal happiness with actress and model Shannon Tweed, marrying in 2011 after a 25-year partnership and having two children together.

Simmons isn't planning on retiring anytime soon. He's got plenty of business ventures under the Kiss umbrella and even plans to hit the stage with his new band. The Gene Simmons Band recently played twice in Germany – in Oberhausen and at Wacken Open Air – proving that he's far from bored.

"Sure, performing with Kiss is special," Simmons acknowledges. "But there comes a time when you should call it a day after you've had your fill. Life's a buffet, and we've had our share of delicious dishes."

Despite stepping away from Kiss's iconic makeup, Simmons continues to embrace the stage, showcasing his talent with The Gene Simmons Band. This new venture allows him to explore different musical landscapes, proving that his love for performing is as vibrant as ever.

Although Kiss's exhilarating live shows captivated millions, the band's cinematic ventures, such as "Kiss Meets The Phantom Of The Park", often fell short of their music's success, gaining cult status amongst devoted fans instead.

