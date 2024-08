Gena Rowlands e' morta.

Gena Rowlands ha spesso incarnato personaggi oscuri ed emotivi, donne sull'orlo del precipizio. Ha spesso recitato in film diretti dal marito, John Cassavetes. Ora, l'attrice si è spenta all'età di 94 anni.

L'attrice americana Gena Rowlands è venuta a mancare. La sua morte è stata confermata dall'agenzia di talenti WME, che rappresenta suo figlio, Nick Cassavetes. Rowlands, che ha acquisito riconoscimento internazionale con "Una donna sotto l'influenza", è morta mercoledì circondata dalla sua famiglia nella sua casa di Indian Wells, in California, secondo i resoconti dei media statunitensi. Aveva 94 anni.

Il regista Nick Cassavetes ha detto al New York Times a giugno che sua madre aveva sofferto di Alzheimer per cinque anni. Ha scritturato Rowlands nel dramma romantico del 2004 "The Notebook", in cui ha interpretato una donna con l'Alzheimer in una casa di riposo. La sua ultima apparizione cinematografica è stata nel comedy del 2014 "Six Dance Lessons in Six Weeks", dopo di che ha confermato il suo ritiro dalle scene.

La carriera di Rowlands è strettamente legata all'attore e regista indipendente John Cassavetes, sposato per 35 anni fino alla sua morte nel 1989. La coppia aveva tre figli che li hanno seguiti nell'industria cinematografica. Ha recitato in film innovativi con Cassavetes, come "Una donna sotto l'influenza" e "Gloria", entrambi le hanno valso una nomination all'Oscar. Dopo la morte del marito, è apparsa in film come "Night on Earth". I ruoli di Rowlands, in particolare in quelli di Cassavetes, erano spesso studi di personaggi oscuri ed emotivi di donne ai margini della società.

Nel 2015, l'Accademia del Cinema ha onorato l'attrice allora 85enne con un Oscar alla carriera per il suo contributo alla cinematografia. L'attrice Cate Blanchett ha elogiato l'"intensa autenticità" e la "direzionalità della sua recitazione" nel suo discorso di omaggio.

La scomparsa di Gena Rowlands all'età di 94 anni ha portato a numerosi tributi da parte degli appassionati di cinema in tutto il mondo. Il suo contributo alla storia del cinema, contrassegnato dalla sua interpretazione di personaggi oscuri ed emotivi, lascerà un'impronta indelebile.

