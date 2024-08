- Gemelli Kessler: "Mai dipendenti dagli uomini"

Le famose Kessler twins hanno parlato apertamente delle loro vite sentimentali, dichiarando che il matrimonio non è mai stato un'opzione per loro. "Non abbiamo mai dipeso dagli uomini," ha rivelato Alice Kessler poco prima del suo 88° compleanno, parlando per le ex star dello show di "Bunte". La loro indipendenza è stata fondamentale, un valore che hanno acquisito sin dalla infanzia. "Perché nostro padre era anche un alcolizzato che spesso picchiava e umiliava nostra madre," ha spiegato Ellen Kessler. "La violenza domestica era un problema quotidiano. Ci siamo promesse che non sarebbe successo a noi in futuro."

"Era un macho fino al midollo," ha aggiunto Alice. "Probabilmente spiega perché abbiamo evitato quel tipo di uomini a Parigi al Lido." Nonostante i loro carriere di successo come ballerine e cantanti internazionali, le sorelle, un tempo considerate tra le donne più belle del mondo, hanno vissuto appieno la loro vita ma sono rimaste le compagne più importanti l'una per l'altra.

I loro segreti per il successo? "Disciplina, ogni giorno. Gratitudine, ancora e ancora. Umiltà invece di orgoglio. E unità, fino alla fine," ha elencato Alice in "Bunte". Una sana vanità aiuta a invecchiare bene. "Chi è vanitoso si prende cura di sé e non si lascia andare." La curiosità è altrettanto importante, così come l'attività fisica. "Siamo ancora in grado di fare la spaccata e di piegare le gambe sulla testa," ha detto Ellen Kessler. "Una volta imparato, non si dimentica, è dal balletto, non ci piegheremo mai."

Nonostante la loro infanzia in una casa turbolenta in Germania, le sorelle Kessler sono riuscite a raggiungere il successo internazionale nella danza e nel canto. Il loro successore, una popolare rivista tedesca "Bunte", ha evidenziato i loro unici segreti per la longevità e la felicità, compreso l'evitamento di relazioni dannose a causa delle loro esperienze passate.

