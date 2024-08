- Gema comunica dettagli sui costi delle esibizioni musicali per le fiere natalizie

Il recente aumento delle tariffe Gema per la musica ai mercatini di Natale in Germania nel 2023 ha causato preoccupazione tra le amministrazioni locali. Per evitare una situazione simile quest'anno, l'organizzazione che gestisce i diritti d'autore sta ora concentrando su un'iniziativa informativa completa.

Questa iniziativa comprende un segmento informativo dedicato sul sito web di Gema, webinar e tutorial per navigare nel loro portale online, come confermato da un portavoce di Monaco. Come ha aggiunto il membro del consiglio Georg Oeller, l'obiettivo è fornire chiarezza nella pianificazione in modo che tutti gli organizzatori comprendano la tariffa applicabile e il processo di registrazione per la musica.

La società con sede a Monaco di Baviera, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema), rappresenta circa 95.000 musicisti, compositori, parolieri e scrittori. In sintesi, una tassa Gema è dovuta ogni volta che la musica viene utilizzata pubblicamente, ad esempio durante gli eventi o come musica di sottofondo nei negozi.

Anomalie nella valutazione delle tariffe

Oltre al genere di musica, la scala del mercato e il numero di giorni di apertura sono i fattori determinanti per stabilire la tariffa della licenza. La musica può anche essere utilizzata in modo diverso ai mercatini di Natale: come musica d'atmosfera, diffusa dagli altoparlanti o come esibizioni dal vivo sul palco.

Nei giorni con esibizioni dal vivo, la tariffa per i festival urbani (U-ST) è applicabile, che comprende l'intera area dell'evento del mercatino di Natale. Tuttavia, se la musica non viene eseguita dal vivo ma diffusa dagli altoparlanti, solo come musica di sottofondo, da supporti sonori o via radio, si applicano tariffe diverse.

Lo scorso anno, diversi comuni tedeschi hanno espresso preoccupazione per le bollette Gema per la musica ai mercatini di Natale. In segno di protesta, alcune città hanno organizzato una "Giornata del Silenzio" senza musica al mercatino di Natale.

Gema ha insistito che la base di calcolo è rimasta invariata. Tuttavia, alcuni mercatini di Natale hanno segnalato aree dell'evento più piccole, che sono state ispezionate per la prima volta nel 2022. Queste "anomalie nella valutazione delle tariffe" hanno portato Gema a educare preventivamente tutti gli organizzatori sull'uso della musica sui rispettivi mercatini di Natale per il 2023.

Nel 2023, Gema ha concesso in licenza l'uso della musica su circa 4.000 mercatini di Natale in Germania. Tipicamente, questi mercatini si estendono su aree che variano da 100 a 3.000 metri quadrati, con casi eccezionali che superano i 10.000 metri quadrati.

L'iniziativa informativa completa di Gema mira a risolvere le preoccupazioni in Baviera, poiché lo scorso anno diversi comuni tedeschi, inclusi quelli in Baviera, hanno espresso preoccupazione per le alte bollette Gema per la musica ai mercatini di Natale. Per garantire chiarezza e prevenire qualsiasi anomalia nella valutazione delle tariffe, Gema con sede a Monaco ha incluso informazioni specificamente rivolte agli organizzatori in Baviera.

