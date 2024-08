Contratto per il preferito del pubblico - "Geiles Gefühl" - Undov vorrebbe confermare

Attaccante della nazionale di calcio Deniz Undav mantiene il suo fresco stile rilassato. Dopo la vittoria per 4:0 contro l'Athletic Bilbao, il 28enne ha espresso la sua "gioia" per il fatto che il suo passaggio a VfB Stuttgart è finalmente andato a buon fine. Ha subito chiarito di non voler affrontare la stagione dopo il campionato in modo modesto.

"Non vogliamo giocare in basso, vogliamo stare più in alto", ha detto Undav. Ha dichiarato che vogliono mirare alla "metà alta della classifica". "Credo che nessuno voglia una stagione peggiore dell'anno scorso. Vediamo cosa succede. Non vogliamo dire che vogliamo garantire la classe ora". Ovviamente dipende da come i Svevi si adatteranno al caricomultiple.

Undav: "Devo dimostrare il mio rendimento"

Dopo due stagioni snervanti in cui il VfB ha a malapena evitato la retrocessione, la squadra di Stoccarda ha conquistato il secondo posto lo scorso anno. Come vicecampioni, il VfB si è qualificato per la Champions League, ma ha anche imparato il lato negativo del successo con le partenze del capitano e leader della difesa Waldemar Anton, dell'attaccante Serhou Guirassy (entrambi Borussia Dortmund) e del difensore Hiroki Ito (FC Bayern).

Con il felice epilogo della lunga trattativa e il trasferimento di Undav dal Brighton & Hove Albion a Stoccarda, il club è riuscito a evitare la perdita di un quarto giocatore chiave. L'attaccante ha segnato 18 volte nell'ultima stagione della Bundesliga. "Adesso devo dimostrare il mio rendimento", ha detto Undav: "Posso farlo".

Undav manca la chiamata degli agenti con la maglia del VfB

Può ancora essere sicuro dell'affetto dei tifosi. Nell'ultima prova impegnativa prima dello scontro per la Supercoppa a Leverkusen il prossimo sabato, l'attaccante è stato sostituito solo negli ultimi minuti. Era già stato acclamato con cori già prima della vittoria sorpresa contro i deludenti campioni di coppa spagnoli. "Non sento nulla. O solo il mio nome, per così dire", ha scherzato Undav in seguito: "È stata una sensazione fantastica anche durante il riscaldamento".

La trattativa per il trasferimento con le informazioni in costante cambiamento è stata mentalmente impegnativa per lui. Alla fine, il tedesco-turco è diventato il calciatore più pagato della storia del VfB. Si dice che la somma delle commissioni ammonti a circa 30 milioni di euro.

I suoi agenti lo hanno informato tramite una chiamata FaceTime e con la maglia del VfB che il trasferimento alla squadra di Stoccarda era andato a buon fine dopo la stagione in prestito dello scorso anno. "Ho mancato la prima chiamata", ha ammesso. Poi sua moglie lo ha svegliato. "Ho chiamato mio padre, mia madre. Non riuscivamo a crederci".

