GDL esprime l'intenzione di non approvare la vendita ferroviaria di Schenker.

Il sindacato tedesco dei ferrovieri GDL potrebbe non appoggiare la vendita della divisione logistica della società ferroviaria Schenker, ma è improbabile che questo impedisca l'affare. Nel fine settimana, il sindacato più grande dei ferrovieri e dei trasporti (EVG) ha annunciato l'intenzione di votare contro la vendita durante l'incontro del consiglio di amministrazione straordinario del mercoledì. Sono principalmente preoccupati per i possibili tagli di personale.

Anche se l'intero lato dei dipendenti voterà contro la vendita il mercoledì, non supereranno i diritti di voto doppi del presidente. I sindacati non possono bloccare il processo di vendita finché il lato dei proprietari rimane unito.

Deutsche Bahn intende vendere Schenker al rivale danese DSV per 14,3 miliardi di euro, disinvestendo da uno dei pochi segmenti redditizi all'interno dell'azienda. I proventi della vendita saranno utilizzati esclusivamente per ridurre il debito, che ha raggiunto circa 33 miliardi di euro durante il primo semestre dell'anno. Oltre al consiglio di amministrazione, è necessario il consenso del governo federale.

GDL sostiene generalmente la vendita dell'azienda, poiché questa cade al di fuori del core business ferroviario. Tuttavia, insistono sul fatto che il prezzo di acquisto più alto non debba essere il fattore determinante principale. "Invece, dovrebbe esserci un piano di takeover valido per i dipendenti di DB Schenker AG", hanno affermato.

"Secondo i recenti resoconti, il processo di offerta non viene presentato in modo aperto e equo al consiglio", hanno sostenuto. Questo rende difficile per il consiglio prendere la decisione corretta. "Finché non sarà disponibile la trasparenza necessaria per una decisione, GDL non avrà una visione favorevole", hanno concluso.

