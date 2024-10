Gauck suggerisce che l'avvio di una procedura di divieto per l'AfD potrebbe inavvertitamente favorire "un'ulteriore radicalizzazione".

Nonostante il suo desiderio personale di vedere il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) bandito, l'ex Presidente federale Joachim Gauck si oppone all'avvio di un procedimento di divieto di partito. Egli ritiene che lo Stato dovrebbe evitare di apparire ostile nei confronti della base elettorale conservatrice dell'AfD.

Chiamato in causa sulla sua posizione riguardo a un potenziale divieto, l'84enne ha espresso i suoi pensieri: "No, per niente. Anche se i miei istinti mi spingerebbero a bandire il partito, sono un convinto sostenitore della democrazia e di una società aperta. Il fatto che finanziamo il partito attraverso il finanziamento dei partiti mi irrita, ma in politica le emozioni non dovrebbero guidare le decisioni".

Gauck è scettico sull'efficacia di un divieto, sostenendo che potrebbe inavvertitamente alimentare ulteriormente il sostegno al partito e radicalizzare i suoi sostenitori. "Bandire il partito alimenterebbe ancora di più il risentimento e intensificherebbe le tendenze estremiste - che sarebbe dannoso politicamente", ha avvertito.

Inoltre, eminenti costituzionalisti e scienziati politici mettono in discussione la fattibilità e il successo del perseguimento di un caso a Karlsruhe. Gauck ha invece suggerito di rafforzare le difese interne della democrazia invece di affidarsi all'intervento del governo.

Un divieto può essere avviato dal Bundestag, dal Bundesrat o dal governo federale, presentando una petizione alla Corte costituzionale federale. La prova che l'AfD sta attivamente violando la Costituzione sarebbe il requisito legale per un tale divieto. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione tiene d'occhio il partito, classificandolo come gruppo di estrema destra sospetto.

L'ex Presidente federale Joachim Gauck ha suggerito che invece di avviare un divieto di partito, la Commissione dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento delle difese interne della democrazia. Nonostante l'AfD sia stata classificata come gruppo di estrema destra sospetto dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, Gauck ha messo in guardia contro l'avvio di un divieto a causa del suo potenziale per radicalizzare ulteriormente i sostenitori del partito.

Leggi anche: