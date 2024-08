- Gatto esposto a luce solare intensa - il proprietario si raffredda

In un caldo intenso, un gatto giovane è stato abbandonato in una scatola di trasporto vicino al lago di Starnberg. Una donna di Monaco di 55 anni ha scoperto l'animale in una scatola chiusa a una spiaggia e ha allertato la polizia.

In seguito è stato rivelato che il proprietario di 49 anni di Monaco aveva lasciato la scatola con il gatto vicino a una taverna il mercoledì mentre andava a nuotare con temperature superiori a 30 gradi, come riferito dalla polizia. La scatola di trasporto era stata lì per almeno un'ora, secondo la dichiarazione del 49enne agli ufficiali. Anche se c'era latte per gatti e cibo umido nella scatola per le cure dell'animale, il gatto è stato trovato disidratato.

La testimone ha portato il gatto in un rifugio per animali dove è stato assistito. L'ufficio veterinario competente è stato informato e deciderà le ulteriori azioni, secondo la polizia. Al proprietario è stato negato l'accesso all'animale.

Leggi anche: