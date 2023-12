Gary Gulman punta a regalare grandi risate in 'Nato in terza base'

Il comico affronta, tra gli altri argomenti , la crescita dei poveri, la disuguaglianza di reddito, le Pop-Tarts, i dentisti loschi e i clienti maleducati di Chipotle. Una battuta magistrale verso la fine dello speciale di un'ora intreccia basket e magia così bene che vi lascerà a bocca aperta per l'abilità di Gulman nel raccontare barzellette.

"Penso che sia sicuramente il mio speciale più divertente", ha dichiarato Gulman alla CNN. "Penso che 'The Great Depresh' sia probabilmente il mio più significativo e ricevo ancora e-mail e commenti ogni giorno su quello, che ormai ha quattro anni, quindi è stato davvero speciale. Ma questo è sicuramente il più divertente".

Gulman ha realizzato lo speciale comico "The Great Depresh" nel 2019. Lo speciale racconta la battaglia paralizzante contro la depressione di cui ha sofferto prima che il giusto mix di medici e farmaci lo aiutasse a riprendersi mentre viveva a casa con sua madre.

Nel nuovo speciale appare felice e desideroso di condividere le sue battute, alcune delle quali scritte in quel periodo. Ha detto che non si adattavano esattamente alle battute sulla cura della salute mentale, così le ha conservate per quando sarebbe stato in un posto migliore.

"Avevo molte delle battute del numero di Chipotle, e poi avevo anche il numero di hockey, ma non si adattavano al tema del 'Grande Depresh'. Quindi [con questo speciale] ho iniziato con quelle due", ha detto Gulman. "Poi ho visto un tweet che chiedeva quali comici parlassero della classe. E ricordo di aver pensato che non mi veniva in mente nessun comico che parlasse di classe. Il che non significa che non ce ne siano, ma solo che non si erano incrociati i miei occhi".

Ha pensato che fosse una grande opportunità per provare qualcosa che non molti hanno fatto, spiegando come il fatto di essere cresciuto in povertà e con l'assistenza pubblica abbia fortemente plasmato il suo punto di vista sull'argomento.

"L'ho vista come una bella sfida", ha detto Gulman. "Ho passato la maggior parte della mia vita a pensare e a considerare gli effetti della povertà e del bisogno sulla comunità e anche su me stesso in diverse fasi della mia vita, soprattutto durante l'infanzia".

L'argomento non è destinato a diventare datato in breve tempo, ha detto, perché la disparità di reddito "continua a peggiorare e siamo sempre più colpiti da persone al potere con un patrimonio netto di proporzioni incredibili".

Battute sorprendenti

A proposito del patrimonio netto, Gulman ha preso di mira il collega comico Jerry Seinfeld e la sua enorme ricchezza. Sa che alcuni troveranno "controverso" il fatto che abbia citato il comico nello speciale.

"Non volevo che fosse troppo cattivo o qualcosa del genere, perché è una figura molto amata. Penso solo che le sue priorità siano fuori luogo. Inoltre, è una grande rappresentazione della disuguaglianza di reddito in questo Paese e si dà il caso che sia apparentemente una persona del mio settore, ma in realtà non dello stesso settore".

Gulman ha trasposto il suo pezzo su Seinfeld in una battuta sulle Pop-Tarts, un argomento che Seinfeld stesso ha cercato di affrontare. E sì, era intenzionale. Non per dimostrare di essere in grado di fare battute migliori sull'argomento, ma per parlare di ciò che il dolcetto glassato significa per i bambini che usufruiscono del pranzo gratuito.

"Ricordo il grande successo che il New York Times ha dato alla creazione di quel pezzo", ha detto Gulman. "E non volevo tanto farlo meglio, ma solo mostrare l'altra faccia della medaglia e il significato delle Pop-Tarts per i bambini bisognosi o che mangiano gratis".

Gulman conclude lo speciale con una battuta che paragona le sue abilità nel basket a un trucco di magia ravvicinato a cui ha assistito una volta. È un gran finale con una parolaccia inaspettata.

"È importante mantenere un elemento di sorpresa in molte battute", ha detto Gulman, "e questo era il caso di quella. È quasi come se volessi che la battuta finale fosse l'ultima cosa che qualcuno avrebbe previsto o si sarebbe aspettato".

"Born On Third Base" è disponibile su Max il 21 dicembre.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com