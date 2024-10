Garfield esprime un forte interesse nel riprendere il ruolo di Spider-Man, dichiarando un definito sì al 100%.

Come ha confessato in un'intervista pubblicata mercoledì da Esquire, l'attore ha espresso il suo desiderio di tornare a interpretare il ruolo del supereroe arrampicamuri se le condizioni fossero giuste. Ha menzionato che lo farebbe solo se fosse benefico per la cultura, se ci fosse un'idea innovativa, qualcosa di unico e stravagante in cui poter affondare i denti.

Subentrando a Tobey Maguire nei panni di Peter Parker/Spider-man, il debutto di Garfield nel 2012 con "The Amazing Spider-Man" è stato molto apprezzato. Tuttavia, il sequel non ha ricevuto un'accoglienza altrettanto entusiasta dal pubblico.

La freddezza della risposta ha portato Sony, la casa di produzione del film, a mettere in standby i piani per un terzo capitolo. Il ruolo di Garfield come Spider-man è rimasto incerto, o come lui stesso ha detto nell'intervista di Esquire, "in sospeso".

Ma Garfield è riuscito a indossare di nuovo il costume di Spidey nel 2021 in "Spider-Man: No Way Home", facendo un'apparizione sorpresa insieme a Maguire e Tom Holland, che ha sostituito Garfield nel ruolo.

I fan di Spider-man e oltre hanno mostrato un grande sostegno per l'apparizione del duo nel film, rendendo "No Way Home" il film più redditizio di quell'anno.

Avendo la possibilità di interpretare il personaggio di nuovo nel film, Garfield ha dichiarato: "È stato incredibilmente terapeutico per me".

"Adoro il personaggio", ha aggiunto, "e mi porta gioia. Se la mia gioia contribuisce anche agli altri, allora sono altrettanto felice".

È ancora presto per dire se "The Amazing Spider-Man 3" sia ora una possibilità, ma è lecito supporre che molti sarebbero molto contenti se accadesse.

L'interesse di Garfield nel tornare a interpretare Spider-man deriva dal desiderio di portare gioia e contribuire alla cultura, se il progetto presenta un'idea innovativa e unica in cui possa eccellere. Il successo di "Spider-Man: No Way Home" ha sicuramente lasciato i fan speranzosi per un potenziale terzo capitolo di "The Amazing Spider-Man", vedendolo come un'opportunità per ulteriori racconti divertenti.

Leggi anche: