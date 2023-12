I punti salienti della storia

Garbine Muguruza supera Venus Williams e conquista il primo titolo di Wimbledon

La Muguruza è la prima donna spagnola a vincere il titolo dopo Conchita Martinez nel 1994.

Martinez ha allenato Muguruza a Wimbledon

La Williams ha sprecato due set point nel primo set

Poi, con la Muguruza che serviva per rimanere nel primo set sotto 5-4, è arrivata una battuta di 19 colpi che ha cambiato tutto.

La Williams ha perso la testa per aver scaricato un dritto in rete e non è più stata la stessa giocatrice.

Da quel momento in poi è stato tutto Muguruza, che ha vinto nove partite di fila per conquistare la sua prima corona di Wimbledon, 7-5 6-0, e diventare la prima giocatrice nella storia a sconfiggere entrambe le sorelle Williams in una finale del Grande Slam.

Quella che sembrava una classica finale di Wimbledon dopo il primo set si è trasformata in un anti-climax quando Muguruza ha vinto il secondo, e il campionato, per 6-0 in 26 minuti in una sfida davanti a un pubblico sbalordito sul Centre Court.

"È stata la mia partita più difficile oggi", ha detto Muguruza, mentre l'ex re spagnolo Juan Carlos guardava dal palco reale. "Sono cresciuta guardandola giocare".

Montagne russe emotive

Lo straordinario crollo della Williams nel secondo set ha coronato un paio di settimane ricche di emozioni per l'ex prima classificata americana, che il mese scorso è stata coinvolta in un incidente d'auto nella sua casa in Florida in cui è morto un uomo.

L'8 luglio, la polizia della Florida ha dichiarato che un video appena emerso ha mostrato che la Williams "stava agendo legalmente" quando ha guidato la sua auto in un incrocio prima della collisione fatale con un'altra auto il 9 giugno, come ha riferito l'agenzia di stampa Reuters.

"Cerco di fare le stesse cose che fai tu, ma penso che ci saranno altre opportunità", ha detto Venus alla cerimonia di consegna del trofeo, quando le è stato chiesto se le mancasse la sorella e vincitrice dello scorso anno, Serena Williams, che è a casa in attesa della nascita del suo primo figlio.

LEGGI: Roger Federer raggiunge l'undicesima finale di Wimbledon

LEGGI: Ecco i superfans che venerano l'altare di Federer

Il cuore francese

Il trionfo di Muguruza arriva due anni dopo la sconfitta contro Serena nella sua prima finale del Grande Slam all'All England Club.

Sei settimane fa, Muguruza è uscita in lacrime dagli Open di Francia, perdendo la corona del Roland Garros di fronte a un pubblico ostile che tifava per la sua avversaria e non molti avrebbero scommesso sulla sua vittoria sull'erba di Wimbledon.

Per la sua allenatrice temporanea, Conchita Martinez, deve essere stato un caso di deja-vu. Nel 1994, Martinez aveva rovinato la festa a Martina Navratilova, che stava cercando di vincere la sua decima corona di Wimbledon all'età di 37 anni.

"Mi ha detto di andare in campo e di dimenticare tutto questo", ha detto Muguruza in una conferenza stampa. "Cerca di pensare che sia un'altra partita".

Con l'assenza dell'allenatore di Muguruza, Sam Sumyk, da Wimbledon, il capitano spagnolo di Fed Cup Martinez l'ha guidata all'All England Club.

Sembra che Martinez abbia avuto un'influenza calmante sulla 14esima testa di serie spagnola, una delle più forti battitrici del gioco, capace di battere chiunque quando è in piena forma, ma che ha lottato con la pressione da quando ha vinto il suo primo Major agli Open di Francia l'anno scorso.

LEGGI: Perché il falco Rufus è il padrone del campo centrale

LEGGI: Da paralizzata dalla vergogna ad allenatrice di Serena

Quando Muguruza è stata detronizzata al quarto turno degli Open di Francia in un match burrascoso contro la francese Kristina Mladenovic, non molti esperti si sarebbero aspettati che si sarebbe ripresa così rapidamente.

Ma la sua fiducia è aumentata ad ogni turno vinto e, dopo aver battuto la prima testa di serie Angelique Kerber al quarto turno in un incontro emozionante, la Muguruza ha iniziato a crederci.

Occasioni mancate

La Williams ha iniziato la finale con un ace e ha tenuto facilmente con un dritto secco sulla linea, mentre il suono dei suoi colpi riverberava sotto il tetto del Centre Court in una giornata piovosa nel sud-ovest di Londra.

Alla sua prima finale dopo il Roland Garros dello scorso anno, Muguruza ha iniziato nervosamente con un doppio fallo nel suo primo game di servizio.

Con entrambe le giocatrici che giocano un tennis di prima intenzione, la Williams si è avvicinata leggermente alla linea di fondo e ha battuto i vincenti tenendo il servizio per un vantaggio di 3-2, per poi procurarsi la prima palla break con un dritto in allungo nel game successivo.

Ma non è riuscita a convertirla, scaricando un dritto in rete, e la Muguruza ha finito per tenere il servizio.

Nel game successivo, la Williams ha tenuto nonostante abbia servito tre doppi falli, salvando una palla break con una seconda di servizio a 106 miglia orarie.

Servendo per rimanere nel set sul 5-4, Muguruza ha regalato alla Williams due set point con un paio di errori di dritto.

Puntando senza sosta sul dritto dell'avversaria, la Williams non è riuscita a sfruttare il primo set point, mettendo in rete un dritto dopo il rally più lungo dell'incontro con 19 colpi.

Dopo aver salvato il secondo set point con un grande servizio, Muguruza ha tenuto con un errore e all'improvviso la Williams ha iniziato a sembrare vulnerabile.

"Avrei sicuramente voluto convertire alcuni di quei punti", ha dichiarato la Williams, che ha commesso 25 errori non forzati, in conferenza stampa. "Ma ha gareggiato davvero bene. Quindi onore a lei. Si è impegnata e ha saputo giocare meglio".

Persa completamente la strada sul dritto, la Williams, a cui nel 2011 era stata diagnosticata la sindrome di Sjogren che le toglie energia, ha subito il break al secondo break point con un dritto fuori misura che ha sorvolato la linea di fondo.

Servendo per il set sul 6-5, Muguruza si è procurata due set point con un pallonetto difensivo di rovescio che sembrava uscire. La Williams l'ha inseguito, ma poi l'ha lasciato andare e l'ha visto atterrare sulla linea di fondo.

"Vamos!" ha urlato Martinez dal rettangolo di gioco.

Muguruza ha mancato il primo set point quando la Williams ha tirato un dritto che non è riuscita a controllare, ma ha conquistato il primo set quando l'americana ha commesso il suo 15° errore non forzato della partita.

Quando ho avuto quei set point contro di me, ho pensato: "Ehi, è normale, sto giocando contro Venus"", ha detto Muguruza. "Quindi ho continuato a lottare. E sapevo che se avessi giocato come nelle due settimane precedenti, avrei avuto eventualmente un'opportunità. Quindi sono rimasta calma. Se perdo il primo set, ne ho ancora due. Non facciamo drammi".

"Non è l'ideale"

Con lo slancio ormai completamente dalla parte della spagnola, si è portata avanti di un doppio break nel secondo set, mentre la Williams ha faticato a trovare il suo raggio d'azione ed è sprofondata sull'erba, tenendosi la testa tra le mani dopo aver tagliato il traguardo in una sfida.

"Non è un risultato ideale", ha commentato la Williams a proposito della sua prima sconfitta a Wimbledon in 20 partecipazioni.

"Molto soddisfatta perché non sapevo come sarebbe andata perché ero molto nervosa", ha detto Muguruza. "Volevo che andasse a modo mio. Stavo facendo tutto il possibile per essere preparata. Quando entri in campo, vedi la folla, vedi la finale, vedi che sono qui a giocare un'altra finale di Wimbledon. Quindi sono molto soddisfatta di come l'ho gestita".

La Williams ci crede

Per quanto riguarda la Williams, anche lei finalista perdente contro la sorella in Australia a gennaio, lascerà Wimbledon con la consapevolezza di essere tornata in gioco quando si tratta di giocare per i titoli più importanti di questo sport.

Gli US Open inizieranno alla fine di agosto e non c'è motivo di pensare che non possa competere ancora una volta per il trofeo.

Visita la nostra pagina dedicata al tennis per ulteriori notizie e approfondimenti

"Sono in buona forma", ha detto. "Quest'anno mi sono trovata spesso nella posizione di poter competere per grandi titoli. È il tipo di posizione in cui voglio continuare a mettermi. Si tratta solo di superare il traguardo. Credo di poterlo fare".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com