Garbine Muguruza supera Johanna Konta e il match termina alle 3:12 del mattino.

"Non riesco davvero a credere che la gente stia ancora guardando", ha aggiunto la sorridente Muguruza, intervistata in campo dopo la vittoria per 6-4 6-7 (3-7), 7-5 sulla britannica a Melbourne nelle prime ore di venerdì mattina.

"È stata molto dura. Johanna stava giocando bene, servendo colpi incredibili e importanti. Ho solo cercato di lottare e di resistere. Giochiamo per voi, altrimenti perché sareste qui?", ha continuato la spagnola, riferendosi ai pochi tifosi ancora presenti sulla Margaret Court Arena al termine dell'incontro.

Muguruza e Konta hanno iniziato a giocare solo alle 12:30 - l'inizio più tardivo per una partita femminile agli Australian Open - e il loro incontro di secondo turno è durato due ore e 42 minuti.

Sono scesi in campo così tardi perché sia la vittoria di Kei Nishikori su Ivo Karlovic che quella di Alexander Zverev su Jeremy Chardy hanno richiesto quasi quattro ore per concludersi.

"Il trasferimento sul campo 3 alle 23.55 è stato annullato dopo aver scoperto che i gabbiani avevano reso il campo inutilizzabile", si legge sul sito della WTA.

La due volte vincitrice del Grande Slam Muguruza affronterà al terzo turno la svizzera Timea Bacsinszky.

"Non sono d'accordo che gli atleti debbano fare sforzi fisici nelle prime ore", ha dichiarato Konta a BBC Sport.

"Non credo che sia salutare, anzi penso che sia piuttosto pericoloso. Date le circostanze, ho pensato che abbiamo disputato un grande match ed è un peccato che non sia stato visto da più persone".

L'anno scorso il match di secondo turno tra Daria Gavrilova ed Elise Mertens è iniziato alle 23:59, mentre l'ultima conclusione di una gara del Grande Slam risale al 2008, quando Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis terminarono alle 4:34 del mattino.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com